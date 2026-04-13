Empieza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: los siete acusados

Se pondrá en marcha tras haberse anulado el primer proceso por el documental que protagonizó la exjueza Julieta Makintach. En total, declararán más de 90 testigos. El rol de cada uno de los implicados.
El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará este martes en los Tribunales de San Isidro, tras la nulidad del primer proceso en 2025 como consecuencia del documental que protagonizó la exjueza Julieta Makintach.
El caso por el presunto homicidio simple con dolo eventual del exfutbolista iniciará "de cero" el debate que determinará las supuestas responsabilidades del neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna y la jefa de la internación domiciliaria de Diego, Nancy Edith Forlini.
Dalma, Gianinna y Jana Maradona -tres de las hijas del ídolo-, Verónica Ojeda -madre de Dieguito Fernando y expareja-, las hermanas, el abogado Víctor Stinfale, los médicos que realizaron la autopsia y allegados que acompañaron al Diez hasta sus últimos días tendrán que volver a declarar. En total, lo harán más de 90 testigos.
Las audiencias se llevarán a cabo los martes y jueves en el edificio de la calle Ituzaingó 340, donde en la primera jornada se espera una fuerte movilización para reclamar justicia por el excapitán del seleccionado.
El TOC N°7, a cargo de los magistrados Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, tendrá la tarea de llevar adelante el litigio, a más de cinco años del deceso de Maradona ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en el country San Andrés de Tigre, por un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.
Leopoldo Luque: neurólogo y ex médico personal del paciente. Era la persona en la que más confiaba Diego. Consideró que era pertinente realizar la cirugía por el hematoma subdural en la Clínica Olivos, en noviembre de 2020, cuya externación se concretó el 11 de ese mes.
Agustina Cosachov: psiquiatra. La profesional indicaba a los enfermeros qué dosis y qué medicamentos debían proveerle al ex entrenador.
Carlos Díaz: psicólogo. Conoció a Maradona por intermedio del abogado Matías Morla.
Ricardo Almirón: fue uno de los enfermeros encargado de atender a Diego en el barrio cerrado junto a Dahiana Madrid, la única acusada que irá a un juicio por jurados populares.
Mariano Perroni: coordinaba las tareas de los enfermeros de Medidom en Tigre.
Nancy Edith Forlini: fue la médica de Swiss Medical encargada de coordinar la internación domiciliaria de oriundo de Villa Fiorito en la casa de Benavídez. La profesional armó el equipo médico que se ocupó de cuidar la salud del ex jugador tras su externación de la Clínica Olivos.
Pedro Di Spagna: médico clínico, trabaja en Huracán. Recomendó un nutricionista para que revise la dieta de ex jugador de Boca y la Selección argentina. Los enfermeros, Perroni y Forlini lo consultaban permanentemente en el grupo de WhatsApp “Tigre”.
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