Un futbolista gritó "bomba" en un avión y fue detenido: qué cargos judiciales enfrenta

No sólo eso: la compañía aérea señaló en un comunicado que "evalúa impulsar las acciones que por derecho corresponden contra los eventuales responsables".

La decisión que tomará Gimnasia de Jujuy

El presidente del club, Walter Morales, confirmó que se procederá a la rescisión del contrato de Endrizzi tras el incidente ocurrido en un avión, donde el jugador realizó una broma inapropiada que derivó en su detención.

En una conferencia de prensa, Morales destacó que la entidad no se hará responsable de las acciones del jugador y que se prioriza la imagen de la institución. "Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante", manifestó el presidente.