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Un futbolista gritó "bomba" en un avión y fue detenido: qué cargos judiciales enfrenta

El episodio fue protagonizado por Emiliano Endrizzi, defensor de Gimnasia de Jujuy. El personal de seguridad lo retiró esposado y bajo custodia. La decisión contundente que tomará el club.

Un hecho insólito alteró en las últimas horas al plantel de Gimnasia de Jujuy antes de su viaje a Buenos Aires. Ocurrió cuando un futbolista gritó “bomba” dentro del avión, lo que activó el protocolo de seguridad y obligó a evacuar a todos los pasajeros. El jugador fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Emiliano Endrizzi, defensor de 32 años, protagonizó el episodio que generó alarma a bordo cuando el equipo se preparaba para partir rumbo a Buenos Aires, donde debía enfrentar a Agropecuario por la Primera Nacional. De acuerdo con testigos y registros en video, el grito desató de inmediato los procedimientos de emergencia. Como consecuencia, se dispuso la evacuación total de la aeronave mientras las autoridades llevaban a cabo las verificaciones correspondientes.

El personal de seguridad intervino rápidamente y demoró al jugador, que fue retirado del avión esposado y bajo custodia. Más tarde, tuvo que prestar declaración para esclarecer lo ocurrido antes de que despegara el vuelo de la empresa Flybondi.

No sólo eso: la compañía aérea señaló en un comunicado que "evalúa impulsar las acciones que por derecho corresponden contra los eventuales responsables".

La decisión que tomará Gimnasia de Jujuy

El presidente del club, Walter Morales, confirmó que se procederá a la rescisión del contrato de Endrizzi tras el incidente ocurrido en un avión, donde el jugador realizó una broma inapropiada que derivó en su detención.

En una conferencia de prensa, Morales destacó que la entidad no se hará responsable de las acciones del jugador y que se prioriza la imagen de la institución. "Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante", manifestó el presidente.

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