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MIlei utilizó "El Hombre Araña" para alentar los cambios en el Banco Central

El Presidente difundió un video animado realizado con inteligencia artificial para explicar el fin de la emisión monetaria destinada a financiar a la política y anticipar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El material audiovisual fue difundido en la previa de los anuncios oficiales sobre la entidad monetaria. A través de un formato de animación y con un personaje inspirado en el reconocido superhéroe, el Presidente buscó explicar de manera sencilla uno de los principales ejes de la reforma económica: el fin de la emisión monetaria destinada a financiar a la política.

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