Catamarca: rescatan a los cuatro mineros atrapados por una tormenta de nieve

El incidente había comenzado en el departamento catamarqueño de Antofagasta de la Sierra. La tormenta de nieve cubrió prácticamente por completo la camioneta en que viajaban los operarios, cuya supervivencia se vio amenazada por las bajas temperaturas y las ráfagas de viento blanco de hasta 140 kilómetros por hora.

El gremio minero se mostró preocupado por la situación que atravesaron los trabajadores. "Los protocolos existen, pero entendemos las denuncias de que no se cumplieron", comentó Molina, que reclamó una investigación sobre los procedimientos de la empresa Río Tinto, a cargo del proyecto Fénix, una de las principales áreas de producción de litio de la Argentina.

“Nosotros presentamos la denuncia formal porque se sabía que se venía la tormenta. Ya habían sacado el estado de alerta”, agregó el dirigente sindical.

Desde Río Tinto, en tanto, emitieron un comunicado en el que dijeron haber reforzado las medidas preventivas en el campamento Fénix para proteger al resto del personal y activado los protocolos apenas se conocieron las complicaciones de los cuatro operarios.