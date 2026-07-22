Catamarca: rescatan a los cuatro mineros atrapados por una tormenta de nieve

Los operarios sobrevivieron a temperaturas de hasta 30 grados bajo cero y ráfagas de viento de hasta 140 km/h. Habían quedado varados en la camioneta que viajaban en el Salar del Hombre Muerto.
Los cuatro mineros que permanecieron más de tres noches en condiciones climáticas adversas, debido a que la camioneta en que viajaban quedó varada en el Salar del Hombre Muerto, fueron rescatados este miércoles en Catamarca. Todos ellos sobrevivieron a temperaturas de hasta 30 grados bajo cero y ráfagas de viento.
“Se encuentran lúcidos, estamos hablando prácticamente de un milagro de que los hayamos encontrado”, explicó Gustavo Molina, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), en declaraciones al diario El Esquiú. La localización de los trabajadores, contó el dirigente gremial, fue posible gracias a un operativo en que participaron rescatistas, personal de empresas, organismos estatales y habitantes de la zona, que conocían los posibles refugios y rutas alternativas.
Dos de los mineros fueron hallados en la camioneta, mientras que los dos restantes habían salido a pie para buscar señal con el teléfono satelital y avisar sobre la ubicación aproximada. La búsqueda incluyó topadoras y otro tipo de maquinaria de pesada para abrir paso, ante acumulaciones de nieve de hasta dos metros.
A lo largo del operativo también se utilizaron helicópteros provenientes desde Buenos Aires y Mendoza. Las aeronaves despegaron desde la localidad salteña de Cachi.
El incidente había comenzado en el departamento catamarqueño de Antofagasta de la Sierra. La tormenta de nieve cubrió prácticamente por completo la camioneta en que viajaban los operarios, cuya supervivencia se vio amenazada por las bajas temperaturas y las ráfagas de viento blanco de hasta 140 kilómetros por hora.
El gremio minero se mostró preocupado por la situación que atravesaron los trabajadores. "Los protocolos existen, pero entendemos las denuncias de que no se cumplieron", comentó Molina, que reclamó una investigación sobre los procedimientos de la empresa Río Tinto, a cargo del proyecto Fénix, una de las principales áreas de producción de litio de la Argentina.
“Nosotros presentamos la denuncia formal porque se sabía que se venía la tormenta. Ya habían sacado el estado de alerta”, agregó el dirigente sindical.
Desde Río Tinto, en tanto, emitieron un comunicado en el que dijeron haber reforzado las medidas preventivas en el campamento Fénix para proteger al resto del personal y activado los protocolos apenas se conocieron las complicaciones de los cuatro operarios.