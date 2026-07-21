Catamarca: buscan rescatar a cinco mineros atrapados por la tormenta de nieve

Los operarios se encuentran dentro de una camioneta en el Salar del Hombre Muerto, a más de 4.500 metros de altura. Pese a que los equipos de emergencia se contactaron con ellos, el clima complica la tareas de rescate.
Cinco trabajadores mineros permanecen atrapados en el Salar del Hombre Muerto, en el departamento catamarqueño de Antofagasta de la Sierra, tras quedar varados por un intenso temporal de nieve que cubrió los caminos de la puna con acumulaciones de hasta dos metros.
Los operarios se encuentran a resguardo dentro de una camioneta mientras se desarrolla un amplio operativo para intentar rescatarlos, en una zona ubicada a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Si bien los equipos de emergencia lograron establecer contacto con ellos este martes al mediodía, las condiciones climáticas adversas continúan complicando las tareas tanto por tierra como por aire.
El incidente se produjo en una de las principales áreas de producción de litio de la Argentina. Ocurrió en el proyecto Fénix, operado por la empresa Río Tinto, donde también permanecen turistas y trabajadores de compañías contratistas. Todos ellos fueron asistidos por los equipos de emergencia, aunque todavía continúan en la zona.
La ubicación de los cinco mineros fue posible gracias a que disponían de teléfonos satelitales, según confirmó Gustavo Molina, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) de Catamarca, en declaraciones al sitio Infobae. El dirigente gremial destacó que, sin ese sistema de comunicación, la tarea de encontrarlos habría sido casi imposible debido a la escasa visibilidad generada por el viento blanco que afecta a la alta montaña.
El operativo de rescate se lleva adelante en dos frentes de manera simultánea: uno de los equipos avanza desde Antofagasta de la Sierra, mientras que el otro desciende desde el propio Salar del Hombre Muerto. De las tareas participan organismos provinciales y nacionales, empresas mineras, municipios y cuerpos de bomberos, que trabajan de manera coordinada bajo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias en la puna catamarqueña.
En ese contexto, la Dirección de Policía Minera recomendó evitar todo desplazamiento no esencial hacia Antofagasta de la Sierra, Salar del Hombre Muerto, Fiambalá y otras zonas de alta montaña debido a las intensas nevadas. Además, recordó la importancia de cumplir los protocolos de seguridad para la temporada de invierno.
A su vez, la Dirección Provincial de Vialidad informó que la Ruta Provincial N° 43 permanece intransitable en el tramo comprendido entre Cuesta de Randolfo y Antofagasta de la Sierra por la presencia de nieve y hielo sobre la calzada, especialmente en los sectores de Peña Fría y Pasto Ventura.