Catamarca: buscan rescatar a cinco mineros atrapados por la tormenta de nieve

El operativo de rescate se lleva adelante en dos frentes de manera simultánea: uno de los equipos avanza desde Antofagasta de la Sierra, mientras que el otro desciende desde el propio Salar del Hombre Muerto. De las tareas participan organismos provinciales y nacionales, empresas mineras, municipios y cuerpos de bomberos, que trabajan de manera coordinada bajo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias en la puna catamarqueña.

En ese contexto, la Dirección de Policía Minera recomendó evitar todo desplazamiento no esencial hacia Antofagasta de la Sierra, Salar del Hombre Muerto, Fiambalá y otras zonas de alta montaña debido a las intensas nevadas. Además, recordó la importancia de cumplir los protocolos de seguridad para la temporada de invierno.

A su vez, la Dirección Provincial de Vialidad informó que la Ruta Provincial N° 43 permanece intransitable en el tramo comprendido entre Cuesta de Randolfo y Antofagasta de la Sierra por la presencia de nieve y hielo sobre la calzada, especialmente en los sectores de Peña Fría y Pasto Ventura.