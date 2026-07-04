Un auto chocó contra un estación de servicio en la General Paz y se prendió fuego

A raíz del fuerte impacto entre ambos rodados, el Peugeot 207 comenzó a incendiarse parcialmente en la zona del motor, lo que obligó a una rápida intervención de los operarios del lugar y de los bomberos para sofocar las llamas antes de que alcanzaran los depósitos de nafta.

Tanto el conductor que se quedó dormido al volante como los dos ocupantes que esperaban arriba del Volkswagen Gol sufrieron lesiones de diversa consideración por el latigazo del choque y debieron ser trasladados a los hospitales de la zona para recibir atención médica.

El accidente provocó destrozos en la estación de servicio.

Mientras las dotaciones de emergencia y los efectivos asistían a los heridos, se produjo un segundo accidente automovilístico en el ingreso a la misma estación de servicio que involucró a un Audi A1, aunque las autoridades viales aclararon que "no estaría vinculado con el siniestro ocurrido minutos antes".

De acuerdo con las pericias preliminares, este último coche fue impactado por detrás por otro vehículo cuyo conductor escapó del lugar y se dio a la fuga antes de poder ser identificado, por lo que los investigadores analizan las cámaras de seguridad para esclarecer la mecánica de ambos episodios.