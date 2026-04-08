Insólito: Marcos Pereda Born valora el apoyo de "retencionistas" a su candidatura a la presidencia de la Rural

El candidato destacó el apoyo de Santiago del Solar y Luis Etchevere, quienes fueron los responsables de reimplantar las retenciones a la soja y al resto de los granos en 2018.
La interna previa a la próxima elección de autoridades en la Sociedad Rural Argentina (SRA) no deja de sorprender: ahora, el candidato opositor Marcos Pereda Born destacó el apoyo de quien en 2018 volvió a aplicar retenciones a las exportaciones del campo, algo que no puede ser más "piantavotos" entre los productores rurales.
Durante el reciente lanzamiento de su campaña en ExpoAgro, un periodista destacó el apoyo de Santiago del Solar, exj-efe de gabinete del ministerio de Agroindustria durante el Gobierno de Cambiemos- a la candidatura de Pereda Born, quien valoró ese respaldo y al de Luis Etchevehere y todo su equipo, quienes también lo acompañan en su carrera a la presidencia de la SRA. Esa declaración no cayó nada bien entre los socios de la entidad del campo más importante del país.
Resulta que Santiago del Solar fue jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Agroindustria en 2018 -y Luis Etchevehere , el ministro-y bajo esa administración se reimplantaron las retenciones a la soja (18%) y al resto de las exportaciones del sector.
Además, antes de que esa medida fuera anunciada públicamente ambos -del Solar y Etchevere- anticiparon su implementación a algunos dirigentes rurales afines, lo cual despertó sospechas. En esa oportunidad, los medios especularon con la posible utilización de información privilegiada -nunca comprobada- que habría permitido a determinados empresarios liquidar las exportaciones antes de la aplicación efectiva de las retenciones.
La respuesta de muchos productores indignados con el "retencionismo" se tradujo en un video que fue viralizado en redes sociales en el que se destaca que en 2018 "volvieron las retenciones"· y que los patrocinadores de Pereda Born fueron parte de esa medida. El mensaje audiovisual concluye: "El campo no olvida".
Los socios de la SRA consultados por este medio destacaron que durante la actual gestión -presidida por Nicolás Pino-.se logró "la baja de retenciones alcanzada, y sobre todo, un diálogo eficaz no solo con el Gobierno Nacional sino con todos los referentes del sistema económico y político a nivel federal".
Por ello, señalaron que contar con el apoyo de "retencionistas" como Etchevehere y del Solar no es lo mejor que le pueda pasar a un candidato a presidir la Sociedad Rural.