Insólito: Marcos Pereda Born valora el apoyo de "retencionistas" a su candidatura a la presidencia de la Rural

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"El campo no olvida": Indignación, video y redes

La respuesta de muchos productores indignados con el "retencionismo" se tradujo en un video que fue viralizado en redes sociales en el que se destaca que en 2018 "volvieron las retenciones"· y que los patrocinadores de Pereda Born fueron parte de esa medida. El mensaje audiovisual concluye: "El campo no olvida".

La baja de retenciones ya lograda

Los socios de la SRA consultados por este medio destacaron que durante la actual gestión -presidida por Nicolás Pino-.se logró "la baja de retenciones alcanzada, y sobre todo, un diálogo eficaz no solo con el Gobierno Nacional sino con todos los referentes del sistema económico y político a nivel federal".

Por ello, señalaron que contar con el apoyo de "retencionistas" como Etchevehere y del Solar no es lo mejor que le pueda pasar a un candidato a presidir la Sociedad Rural.