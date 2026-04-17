Inundaciones en La Pampa: cayeron 90 milímetros en Santa Rosa

Personal de EMHSU, el EMTU, el área de Desarrollo Social y el personal de Tránsito están desplegados en las calles, a la vez que no habrá recolección de residuos y se les pidió a los habitantes no sacar la basura debido a las inundaciones.

En este contexto, las autoridades aconsejaron a los ciudadanos permanecer en sus hogares hasta que mejoren las condiciones climatológicas. Aquellos vecinos que necesiten asistencia, pueden comunicarse al 147, disponible las 24 horas.

image Inundaciones en Santa Rosa, La Pampa.

Medidas urgentes en Santa Rosa

• Si hay filtraciones de agua cerca de instalaciones eléctricas, se debe cortar el suministro de energía de forma preventiva y no manipular artefactos eléctricos.

• No circular por calles anegadas. El agua puede ocultar pozos, tapas de registro salidas, cables caídos y otros peligros.

• Mantenerse alejados de postes, cables y árboles caídos. No intentar remover ningún elemento que esté en contacto con cableado eléctrico.