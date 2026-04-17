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Inundaciones en La Pampa: cayeron 90 milímetros en Santa Rosa

Debido al fuerte temporal, la lluvia en La Pampa superó la capacidad del sistema de drenaje y algunos canales se desbordaron.

Un intenso temporal causó inundaciones y la caída de árboles en Santa Rosa, la capital de La Pampa, donde el torrente de agua alcanzó los 90 milímetros y el Municipio recomendó a los vecinos resguardarse en sus domicilios.

Fuentes oficiales informaron que la lluvia superó la capacidad del sistema de drenaje, mientras que la laguna y algunos canales se encontraban desbordados.

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Todas las áreas operativas del Municipio de Santa Rosa trabajan de manera articulada con la Defensa Civil provincial, Bomberos y Policía para asistir a las familias afectadas y despejar la vía pública.

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Personal de EMHSU, el EMTU, el área de Desarrollo Social y el personal de Tránsito están desplegados en las calles, a la vez que no habrá recolección de residuos y se les pidió a los habitantes no sacar la basura debido a las inundaciones.

En este contexto, las autoridades aconsejaron a los ciudadanos permanecer en sus hogares hasta que mejoren las condiciones climatológicas. Aquellos vecinos que necesiten asistencia, pueden comunicarse al 147, disponible las 24 horas.

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Inundaciones en Santa Rosa, La Pampa.

Inundaciones en Santa Rosa, La Pampa.

Medidas urgentes en Santa Rosa

Si hay filtraciones de agua cerca de instalaciones eléctricas, se debe cortar el suministro de energía de forma preventiva y no manipular artefactos eléctricos.

No circular por calles anegadas. El agua puede ocultar pozos, tapas de registro salidas, cables caídos y otros peligros.

Mantenerse alejados de postes, cables y árboles caídos. No intentar remover ningún elemento que esté en contacto con cableado eléctrico.

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