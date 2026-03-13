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La Justicia autorizó a Chiqui Tapia a salir del país

El Presidente de la AFA obtuvo un fallo favorable y podrá viajar a Paraguay, para estar en el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana en la Conmebol.

La Justicia autorizó a Chiqui Tapia, presidente de la AFA, a salir del país y de esta forma podrá viajar al sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana que se realizará en Paraguay.

La medida fue tomada por la Justicia en lo Penal Económico después de que el dirigente se presentara a prestar declaración indagatoria en el marco de una causa en la que se investiga una presunta retención de impuestos y aportes previsionales por $19.300 millones.

“Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”, expresó.

Chiqui Tapia AFA
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, no recibió autorización judicial para viajar a Venezuela en el marco de la causa por presunta evasión millonaria.

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, no recibió autorización judicial para viajar a Venezuela en el marco de la causa por presunta evasión millonaria.

Luego se expresó en sus redes sociales, donde planteó: “Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”.

“Todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas, y el único representante legal de la AFA en esta causa es el Dr. Luis F. Charró”. “Sigo plenamente enfocado en trabajar por y para los clubes argentinos, fortalecer el fútbol en todas sus categorías y garantizar que el fútbol nacional esté preparado de cara a los próximos desafíos, la Finalissima y el Mundial”, cerró.

ADEMÁS: Toviggino presentó un escrito y no contestó preguntas de la Justicia sobre la AFA

Cuándo serán los sorteos

El sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana será el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol que se encuentra en la ciudad de Luque, muy cerca de la capital, que es Asunción.

Los equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores serán Boca, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza y Lanús, mientras que aquellos que dirán presente en la Sudamericana serán River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.

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