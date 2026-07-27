Un temblor de magnitud 4,1 sacudió a Mendoza

El movimiento sísmico se produjo a las 22.37, a casi 50 kilómetros al sur de la ciudad capital, según confirmó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).
La provincia de Mendoza se vio sacudida esta lunes por la noche por un temblor de magnitud 4,1 en la escala de Richter que se registró a casi 50 kilómetros al sur de la ciudad capital y tuvo una profundidad de ocho kilómetros. Así lo confirmó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).
El movimiento telúrico ocurrió a las 22.37, con epicentro a ocho km. al oeste de El Carrizal. Las coordenadas informadas fueron -33,303 de latitud y -68,836 de longitud.
Hasta ahora, no se reportaron heridos, ni daños materiales.
De acuerdo al informe del Inpres, el movimiento sísmico se percibió con una intensidad de III a IV en Tunuyán y Tupungato, donde fue advertido por algunas personas en reposo y provocó la oscilación de objetos colgantes. En la ciudad de Mendoza, San Carlos, Rivadavia y San Martín alcanzó una intensidad III, por lo que resultó percibido por algunas personas que se encontraban en reposo.
En las redes sociales, algunos usuarios reportaron el temblor. "Se sintió como un latigazo, pobres los turistas", publicó uno de ellos en X.
Al igual que el terremoto ocurrido hace un mes en Venezuela, Google alertó a usuarios de teléfonos con Android sobre el movimiento. La notificación fue enviada por el Sistema de Alertas de Sismos de Android, una herramienta que utiliza los sensores de millones de teléfonos para detectar movimientos sísmicos y advertir a los usuarios sobre eventos potencialmente peligrosos.
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