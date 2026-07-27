Un temblor de magnitud 4,1 sacudió a Mendoza

En las redes sociales, algunos usuarios reportaron el temblor. "Se sintió como un latigazo, pobres los turistas", publicó uno de ellos en X.

Al igual que el terremoto ocurrido hace un mes en Venezuela, Google alertó a usuarios de teléfonos con Android sobre el movimiento. La notificación fue enviada por el Sistema de Alertas de Sismos de Android, una herramienta que utiliza los sensores de millones de teléfonos para detectar movimientos sísmicos y advertir a los usuarios sobre eventos potencialmente peligrosos.