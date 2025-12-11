Una familia necesitó $1.257.329 para no caer en la pobreza en noviembre

Mientras que la canasta básica alimentaria (CBA), que marca el límite de la indigencia, se ubicó en $566.364,43 para el mismo grupo familiar.

A partir del informe técnico llamado “Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total”,el aumento mensual de la CBA fue de 4,1%, mientras que la CBT fue de 3,6% respecto de septiembre.

De esta forma, , la CBA acumula en 2025 un incremento del 21,1% y una variación interanual del 28,9%, mientras que la CBT acumula una suba del 22,7% y una variación interanual del 25,4%.

Según el Indec, la canasta básica alimentaria (CBA) representa el monto mínimo necesario para cubrir los requerimientos nutricionales esenciales de una familia, definiendo así la línea de indigencia. Por su parte, la canasta básica total (CBT) amplía ese cálculo al incluir, además de los alimentos, bienes y servicios no alimentarios, como vestimenta, transporte y educación, y establece la línea de pobreza.

A partir de lo indicado por ello organismo, quienes no alcanzan a cubrir la CBA se consideran en situación de indigencia, y quienes no logran cubrir la CBT, en situación de pobreza.

La Canasta Básica Total se obtiene al ampliar la Canasta Básica Alimentaria con la estimación de gastos en bienes y servicios no alimentarios, aplicando el coeficiente de Engel.