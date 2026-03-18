La Policía Federal impidió un acampe del Foro por la Discapacidad frente a la Casa Rosada

“Esta situación impacta directamente en la continuidad de los servicios y pone en riesgo la atención de las personas con discapacidad, cuyos derechos se ven vulnerados por los incumplimientos del Estado”, advirtieron desde la organización durante la jornada de protesta. Los manifestantes señalaron que la interrupción de los pagos afecta la sostenibilidad de los centros y profesionales que brindan asistencia esencial a miles de personas en todo el país.