La Policía Federal impidió un acampe del Foro por la Discapacidad frente a la Casa Rosada

La policía retiró un gazebo en medio de forcejeos con manifestantes que reclaman por deudas acumuladas en las prestaciones básicas del sector.
Momentos de tensión se vivieron este miércoles en Plaza de Mayo cuando efectivos de la Policía Federal impidieron que manifestantes del Foro por la Discapacidad acampen frente a Casa Rosada. Los miembros de la fuerza de seguridad retiraron el gazebo ante la resistencia de los integrantes de la organización, quienes buscaban visibilizar su reclamo en pleno centro porteño.
Los incidentes ocurrieron en el marco de un nuevo cese de actividades nacional programado para hoy, motivado por la falta de respuestas del Gobierno ante las deudas acumuladas en las prestaciones básicas. Esta medida de fuerza es una continuación del plan de lucha que se inició el pasado viernes 13.
Según la denuncia del Foro, el Estado no brindó soluciones a la mora sostenida que mantienen organismos clave como PAMI e Incluir Salud. Este último programa presenta retrasos de varios meses en trámites de pago que, según denuncian, nunca llegan a concretarse.
“Esta situación impacta directamente en la continuidad de los servicios y pone en riesgo la atención de las personas con discapacidad, cuyos derechos se ven vulnerados por los incumplimientos del Estado”, advirtieron desde la organización durante la jornada de protesta. Los manifestantes señalaron que la interrupción de los pagos afecta la sostenibilidad de los centros y profesionales que brindan asistencia esencial a miles de personas en todo el país.
"Desde el Foro Permanente reiteramos la urgencia de una respuesta concreta por parte del Gobierno Nacional que garantice la continuidad de las prestaciones y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad", concluyeron desde el Foro.
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