El gobierno decretó la conciliación obligatoria en el conflicto entre ATE y ANAC

Además, ambas partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto, mientras se abre una instancia de negociación supervisada por el Gobierno.

La categoría Viajes mostró un promedio del 30 por ciento pero sin certezas sobre cuándo reabrirán los aeropuertos. El Gobierno intervino y frenó la medida de fuerza en más de 27 aeropuertos.

El paro había sido convocado entre el 18 y el 24 de marzo, con impacto previsto en más de 27 aeropuertos del país. La medida contemplaba ceses de actividades en franjas horarias específicas y solo garantizaba vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales, lo que amenazaba con afectar vuelos comerciales en pleno fin de semana largo.

El coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, confirmó que el gremio acatará la conciliación, por lo que la medida de fuerza quedó suspendida hasta que venza el plazo establecido.

Desde el sindicato señalaron que el conflicto se originó por la falta de pago de acuerdos salariales correspondientes a enero y febrero y por la ausencia de propuestas concretas por parte de las autoridades.

En esa línea, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, había advertido que la protesta también buscaba visibilizar la situación del sector: “Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado”.

Pese a las tensiones, desde ambas partes ratificaron su disposición al diálogo, que ahora deberá desarrollarse en el marco de la conciliación obligatoria.