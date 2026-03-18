El gobierno decretó la conciliación obligatoria en el conflicto entre ATE y ANAC

La medida rige por 15 días y desactivó el paro en más de 27 aeropuertos, por lo que habrá vuelos normales durante el fin de semana largo.
El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), lo que desactivó el paro previsto en aeropuertos de todo el país y garantiza la normalidad de los vuelos durante el fin de semana largo.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el marco de la Ley N° 14.786. Tendrá vigencia por quince días desde las 9 del 18 de marzo, alcanzando incluso el feriado del 24 de marzo.
Según el comunicado oficial, el objetivo es “buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios”, en medio de una disputa que ya llevaba más de un mes sin respuestas, según denunció el gremio.
En ese sentido, se intimó a ATE a dejar sin efecto toda medida de acción directa y a retomar las tareas de manera habitual. Al mismo tiempo, se estableció que la ANAC deberá abstenerse de aplicar represalias y garantizar el normal funcionamiento de las operaciones.
Además, ambas partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto, mientras se abre una instancia de negociación supervisada por el Gobierno.
El paro había sido convocado entre el 18 y el 24 de marzo, con impacto previsto en más de 27 aeropuertos del país. La medida contemplaba ceses de actividades en franjas horarias específicas y solo garantizaba vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales, lo que amenazaba con afectar vuelos comerciales en pleno fin de semana largo.
El coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, confirmó que el gremio acatará la conciliación, por lo que la medida de fuerza quedó suspendida hasta que venza el plazo establecido.
Desde el sindicato señalaron que el conflicto se originó por la falta de pago de acuerdos salariales correspondientes a enero y febrero y por la ausencia de propuestas concretas por parte de las autoridades.
En esa línea, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, había advertido que la protesta también buscaba visibilizar la situación del sector: “Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado”.
Pese a las tensiones, desde ambas partes ratificaron su disposición al diálogo, que ahora deberá desarrollarse en el marco de la conciliación obligatoria.
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