León XIV recibió un emotivo homenaje de la familia de Francisco

El obsequio fue entregado al término de la visita a la Catedral Metropolitana y estuvo acompañado por un mensaje que evocó la devoción de Bergoglio a Santa Teresita y el legado que dejó en la Iglesia.
La familia del Papa Francisco le entregó una rosa blanca a León XIV al finalizar su visita a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en un gesto lleno de simbolismo y emoción. El regalo, proveniente de sus ocho sobrinos, fue acompañado por un mensaje que recordó la profunda devoción de Jorge Bergoglio a Santa Teresita de Lisieux y buscó transmitirle al actual Sumo Pontífice una parte del legado espiritual que dejó su antecesor, fallecido en abril de 2025.
La elección de la flor no fue casual: una rosa blanca se coloca habitualmente sobre la tumba de Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, y representa su vínculo con Santa Teresita. El propio Bergoglio había contado que, cuando atravesaba un problema difícil, no le pedía a la santa que se lo resolviera, sino que lo tomara en sus manos y lo ayudara a asumirlo; muchas veces, según relató, recibía una rosa blanca como respuesta. La flor también lo acompañó durante sus últimos días y estuvo presente en su habitación durante la internación.
En el texto que le entregaron a León XIV, sus familiares expresaron: “Esta rosa blanca, tan significativa para nuestro querido tío Francisco, llega hoy a sus manos como un pequeño signo de amor, de fe y de continuidad”. También señalaron que Santa Teresita “hacía de las rosas un signo de las gracias y del amor de Dios” y agregaron: “Que esta rosa sea también un signo de nuestra cercanía, de nuestro cariño y de nuestros deseos de que la ternura, la esperanza y la misericordia que Francisco sembró sigan floreciendo en la Iglesia. Con profundo afecto, la familia de Francisco."
Antes de la celebración de las vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales, León XIV se detuvo frente a una placa conmemorativa de Francisco y permaneció unos instantes en silencio y oración. El homenaje tuvo lugar en la Catedral Metropolitana, el mismo templo en el que Bergoglio ejerció como arzobispo de Buenos Aires entre 1996 y 2013, antes de ser elegido pontífice. El memorial, ubicado detrás del altar, fue actualizado tras su muerte y restaurado especialmente para esta visita.
Durante la ceremonia, seis niños de distintas parroquias y asociaciones de la arquidiócesis depositaron ramos de flores debajo de la placa. Más tarde, al dirigirse a los obispos y referentes de la Iglesia argentina, León XIV recordó las enseñanzas de Francisco y destacó su experiencia en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida, en Brasil. “Había podido ver en primera persona cómo los obispos que trabajaban sobre el tema del encuentro con Cristo, el discipulado y la misión se sentían alentados, acompañados y en cierto sentido inspirados por los miles de peregrinos”, expresó.
A partir de ese recuerdo, el Papa convocó a los presentes a continuar el camino pastoral de su predecesor y tomar el documento de Aparecida “como una estela luminosa para seguir caminando juntos en este tiempo”. También sostuvo que la misión de la Iglesia consiste en trabajar “incansablemente para que todos los hombres, los que están cerca y los que están lejos, conozcan a Cristo y puedan reconocerse como hermanos”. En ese sentido, les pidió que siguieran escuchándose y discerniendo juntos para “servir a la Argentina de hoy”.
León XIV también llamó a traducir ese compromiso en acciones concretas y pidió que la Iglesia trabaje por “el respeto a la dignidad de cada persona”, la opción preferencial por los pobres y el cuidado de la creación.
El vínculo entre ambos pontífices tiene además una historia personal: Francisco fue quien impulsó la carrera eclesiástica de Robert Prevost, primero al designarlo obispo de Chiclayo, en Perú, en 2014, y luego al nombrarlo prefecto del Dicasterio para los Obispos en enero de 2023, antes de que fuera elegido cardenal.
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