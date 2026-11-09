León XIV recibió un emotivo homenaje de la familia de Francisco

Durante la ceremonia, seis niños de distintas parroquias y asociaciones de la arquidiócesis depositaron ramos de flores debajo de la placa. Más tarde, al dirigirse a los obispos y referentes de la Iglesia argentina, León XIV recordó las enseñanzas de Francisco y destacó su experiencia en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida, en Brasil. “Había podido ver en primera persona cómo los obispos que trabajaban sobre el tema del encuentro con Cristo, el discipulado y la misión se sentían alentados, acompañados y en cierto sentido inspirados por los miles de peregrinos”, expresó.

A partir de ese recuerdo, el Papa convocó a los presentes a continuar el camino pastoral de su predecesor y tomar el documento de Aparecida “como una estela luminosa para seguir caminando juntos en este tiempo”. También sostuvo que la misión de la Iglesia consiste en trabajar “incansablemente para que todos los hombres, los que están cerca y los que están lejos, conozcan a Cristo y puedan reconocerse como hermanos”. En ese sentido, les pidió que siguieran escuchándose y discerniendo juntos para “servir a la Argentina de hoy”.

León XIV también llamó a traducir ese compromiso en acciones concretas y pidió que la Iglesia trabaje por “el respeto a la dignidad de cada persona”, la opción preferencial por los pobres y el cuidado de la creación.

El vínculo entre ambos pontífices tiene además una historia personal: Francisco fue quien impulsó la carrera eclesiástica de Robert Prevost, primero al designarlo obispo de Chiclayo, en Perú, en 2014, y luego al nombrarlo prefecto del Dicasterio para los Obispos en enero de 2023, antes de que fuera elegido cardenal.