Cierran el paso Cristo Redentor y complican el viaje de fieles para ver al Papa

Las autoridades de la Argentina y Chile dispusieron la medida para todo tipo vehículos, debido al mal tiempo en la alta montaña. Esto dificultará el viaje de los chilenos que querían cruzar a la Argentina para asistir a las misas de León XIV en Córdoba y Luján.
Las autoridades de Argentina y Chile dispusieron el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor - Los Libertadores. El cruce ya está inhabilitado al tránsito.
La decisión responde a los pronósticos de inestabilidad climática en la alta cordillera de los Andes, que podrían comprometer la seguridad y la transitabilidad de la ruta.
La medida de ambos países coincide con el cierre del feriado nacional por la visita del Papa León XIV y el regreso de turistas argentinos desde Chile.
También dificultará el desplazamiento de peregrinos chilenos que planeaban cruzar a la Argentina para participar de las misas previstas en Córdoba y Luján.
Las barreras de Uspallata (Argentina) y Guardia Vieja (Chile) del túnel internacional Cristo Redentor alcanzan a todo tipo de vehículos, tanto particulares como de carga y transporte público. Hasta ahora, no hay hora confirmada de reapertura y las autoridades emitirán un nuevo reporte este martes 10 de noviembre a las 9.
Durante el fin de semana se registraron demoras de hasta dos horas y media en el complejo fronterizo por el elevado caudal de vehículos.
Las coordinaciones fronterizas de ambos países recomendaron consultar los canales oficiales antes de emprender el viaje y no arriesgarse a quedar varados en la alta montaña. La situación se evaluará día a día según la evolución del clima.
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