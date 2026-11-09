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Cierran el paso Cristo Redentor y complican el viaje de fieles para ver al Papa

Las autoridades de la Argentina y Chile dispusieron la medida para todo tipo vehículos, debido al mal tiempo en la alta montaña. Esto dificultará el viaje de los chilenos que querían cruzar a la Argentina para asistir a las misas de León XIV en Córdoba y Luján.

Las autoridades de Argentina y Chile dispusieron el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor - Los Libertadores. El cruce ya está inhabilitado al tránsito.

La decisión responde a los pronósticos de inestabilidad climática en la alta cordillera de los Andes, que podrían comprometer la seguridad y la transitabilidad de la ruta.

También dificultará el desplazamiento de peregrinos chilenos que planeaban cruzar a la Argentina para participar de las misas previstas en Córdoba y Luján.

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Las autoridades descartaron por ahora una fecha para la reapertura del paso Cristo Redentor.

Las autoridades descartaron por ahora una fecha para la reapertura del paso Cristo Redentor.

Horarios de cierre y restricciones

Las barreras de Uspallata (Argentina) y Guardia Vieja (Chile) del túnel internacional Cristo Redentor alcanzan a todo tipo de vehículos, tanto particulares como de carga y transporte público. Hasta ahora, no hay hora confirmada de reapertura y las autoridades emitirán un nuevo reporte este martes 10 de noviembre a las 9.

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Durante el fin de semana se registraron demoras de hasta dos horas y media en el complejo fronterizo por el elevado caudal de vehículos.

Las coordinaciones fronterizas de ambos países recomendaron consultar los canales oficiales antes de emprender el viaje y no arriesgarse a quedar varados en la alta montaña. La situación se evaluará día a día según la evolución del clima.

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