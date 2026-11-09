Cierran el paso Cristo Redentor y complican el viaje de fieles para ver al Papa

Las autoridades descartaron por ahora una fecha para la reapertura del paso Cristo Redentor.

Horarios de cierre y restricciones

Las barreras de Uspallata (Argentina) y Guardia Vieja (Chile) del túnel internacional Cristo Redentor alcanzan a todo tipo de vehículos, tanto particulares como de carga y transporte público. Hasta ahora, no hay hora confirmada de reapertura y las autoridades emitirán un nuevo reporte este martes 10 de noviembre a las 9.

Durante el fin de semana se registraron demoras de hasta dos horas y media en el complejo fronterizo por el elevado caudal de vehículos.

Las coordinaciones fronterizas de ambos países recomendaron consultar los canales oficiales antes de emprender el viaje y no arriesgarse a quedar varados en la alta montaña. La situación se evaluará día a día según la evolución del clima.