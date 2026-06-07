Médicos y odontólogos de PAMI realizarán un paro nacional de 72 horas

La medida comenzará este lunes y busca presionar por una actualización de los honorarios que perciben los profesionales que atienden a jubilados y pensionados.
Médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios a afiliados de PAMI iniciarán este lunes 8 de junio un paro nacional de 72 horas para reclamar una recomposición de los honorarios que reciben por consulta. La protesta se extenderá en todo el país y surge ante la falta de respuestas a los pedidos de actualización de los aranceles que perciben los profesionales.
Los impulsores de la medida sostienen que los valores actuales quedaron desfasados frente al contexto económico y advierten que la situación compromete la continuidad de las prestaciones. Bajo las consignas “Honorarios justos = atención de calidad” y “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores”, aseguran que la recomposición de ingresos resulta indispensable para sostener la atención de jubilados y pensionados.
Aunque el paro no cuenta hasta el momento con el respaldo formal de los principales gremios del sector, los profesionales remarcan que el reclamo apunta a mejorar las condiciones laborales y garantizar la calidad del servicio. Según afirman, la falta de actualización de los honorarios afecta directamente la capacidad de mantener consultorios y cubrir los costos operativos de la actividad.
Mientras se desarrolla la medida de fuerza, los prestadores esperan una convocatoria al diálogo que permita destrabar el conflicto. El objetivo, explican, es alcanzar un acuerdo que contemple una mejora en los aranceles y otorgue previsibilidad a quienes forman parte de la red de atención médica y odontológica de PAMI en todo el país.
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