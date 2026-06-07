Médicos y odontólogos de PAMI realizarán un paro nacional de 72 horas

La medida comenzará este lunes y busca presionar por una actualización de los honorarios que perciben los profesionales que atienden a jubilados y pensionados.

Médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios a afiliados de PAMI iniciarán este lunes 8 de junio un paro nacional de 72 horas para reclamar una recomposición de los honorarios que reciben por consulta. La protesta se extenderá en todo el país y surge ante la falta de respuestas a los pedidos de actualización de los aranceles que perciben los profesionales.