Pilar: un puma suelto causa alarma en barrio privado

El felino fue detectado por las cámaras de seguridad del complejo durante la madrugada y nuevamente horas más tarde. Las imágenes muestran al animal avanzando por un sendero de tierra junto a los alambrados del lugar, deteniéndose por momentos y luego continuando su recorrido hasta perderse en una zona no cubierta por las cámaras.

Video gentileza Zona Norte Diario Online

Embed

Ante esta situación, la administración de Los Jazmines emitió un comunicado dirigido a los propietarios, solicitando que, en caso de avistamiento del puma, se comuniquen directamente con Defensa Civil al 103 y posteriormente avisen a la guardia del barrio. Además, se recomendó no acercarse al animal bajo ningún concepto y alejarse de inmediato de la zona.

La fauna avanza sobre las urbanizaciones

Este incidente pone de manifiesto la creciente presencia de fauna silvestre en áreas suburbanas, fenómeno que se ha intensificado debido al avance de la urbanización sobre espacios naturales. En este contexto, se destaca la importancia de mantener protocolos de seguridad y colaboración con las autoridades para garantizar la seguridad de los vecinos y la correcta convivencia con la fauna local.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y recomiendan a los residentes estar atentos y seguir las indicaciones de seguridad proporcionadas.