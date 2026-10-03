La cadena de indumentaria Zara quedó envuelta en una controversia por un conjunto infantil para Halloween que usuarios compararon con los uniformes utilizados por prisioneros en los campos de concentración nazis.
La cadena de moda Zara quedó en el centro de una fuerte polémica internacional por la comercialización de un disfraz infantil para Halloween que usuarios y críticos compararon con los uniformes que debían utilizar los prisioneros en los campos de concentración nazis durante el Holocausto. Finalmente la compañía decidió retirar la prenda del mercado.
El conjunto, ofrecido en Internet por 39,99 libras esterlinas -unos 52 dólares-, está compuesto por un cárdigan y pantalones cortos. Su diseño presenta rayas verticales, un acabado desgastado, pespuntes decorativos y una flor en la solapa.
Sin embargo, las características de la prenda provocaron fuertes cuestionamientos en las redes sociales. Algunos usuarios señalaron que su apariencia recordaba a los uniformes utilizados por las víctimas de Auschwitz e incluso relacionaron determinados detalles del diseño con el alambre de púas de los campos de concentración.
Las críticas rápidamente ganaron repercusión y hubo quienes acusaron a la compañía española de falta de sensibilidad histórica. Otros consumidores, en cambio, rechazaron esa interpretación y consideraron que el diseño guarda mayor semejanza con el conocido traje a rayas del personaje Beetlejuice.
En medio de la controversia, Zara describió oficialmente el producto como un “disfraz infantil con diseño de rayas verticales, pespuntes decorativos, flor en la solapa y efecto desgastado”.
Naomi Mestrum, directora del Centro de Información y Documentación de Israel, consideró “dolorosa” la asociación que numerosos consumidores hicieron con el Holocausto y aseguró comprender la indignación generada. No obstante, aclaró que no pidió formalmente que la prenda fuera retirada de la venta ni adjudicó una intención maliciosa a sus diseñadores.
Mestrum planteó que el episodio debería servir como una “lección para Zara” y señaló que las personas que no tienen una vinculación directa con esa memoria histórica pueden no advertir inmediatamente el parecido denunciado.
La controversia reavivó además antecedentes de la compañía. En 2014, Zara retiró una camiseta infantil a rayas que incluía una estrella dorada después de recibir críticas por su semejanza con la vestimenta impuesta a víctimas del nazismo.
Años antes, en 2007, la empresa había sacado de circulación un bolso luego de que se advirtiera que parte de su bordado presentaba símbolos similares a esvásticas. Casi dos décadas después de aquel episodio, un nuevo diseño vuelve a colocar a la multinacional española bajo cuestionamientos por la utilización de elementos que algunos consumidores asocian con uno de los capítulos más trágicos de la historia contemporánea.
comentar