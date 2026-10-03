En medio de la controversia, Zara describió oficialmente el producto como un “disfraz infantil con diseño de rayas verticales, pespuntes decorativos, flor en la solapa y efecto desgastado”.

"Dolorosa"

Naomi Mestrum, directora del Centro de Información y Documentación de Israel, consideró “dolorosa” la asociación que numerosos consumidores hicieron con el Holocausto y aseguró comprender la indignación generada. No obstante, aclaró que no pidió formalmente que la prenda fuera retirada de la venta ni adjudicó una intención maliciosa a sus diseñadores.

Mestrum planteó que el episodio debería servir como una “lección para Zara” y señaló que las personas que no tienen una vinculación directa con esa memoria histórica pueden no advertir inmediatamente el parecido denunciado.

La controversia reavivó además antecedentes de la compañía. En 2014, Zara retiró una camiseta infantil a rayas que incluía una estrella dorada después de recibir críticas por su semejanza con la vestimenta impuesta a víctimas del nazismo.

Años antes, en 2007, la empresa había sacado de circulación un bolso luego de que se advirtiera que parte de su bordado presentaba símbolos similares a esvásticas. Casi dos décadas después de aquel episodio, un nuevo diseño vuelve a colocar a la multinacional española bajo cuestionamientos por la utilización de elementos que algunos consumidores asocian con uno de los capítulos más trágicos de la historia contemporánea.