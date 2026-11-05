Revés para Tapia y Toviggino: la Justicia Nacional porteña tratará el caso

La decisión lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Para resolver la disputa de competencia, el máximo tribunal remitió al dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien analizó la relación entre la confección de balances falsos y una eventual administración fraudulenta, informaron fuentes judiciales.

En su dictamen, Casal recordó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, la falsedad de un balance puede formar parte de un mismo hecho de administración fraudulenta. Esto puede ocurrir cuando las irregularidades contables son utilizadas como medio para cometer el fraude o cuando buscan ocultar el perjuicio provocado por un delito contra la propiedad.

El procurador también señaló que, en esos casos, la investigación debe quedar a cargo de un juzgado criminal del fuero ordinario, debido a que cuenta con una competencia más amplia que la del fuero penal económico.

En paralelo, la causa por el inmueble de Villa Rosa incluye referencias a una propiedad valuada en unos 20 millones de dólares. Según la denuncia, en el lugar se encontraron autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto e instalaciones deportivas.