Ricardo Centurión está cerca de jugar en la primera nacional

arribó este martes por la tarde a la ciudad de Córdoba y dejó sus primeras declaraciones ante la prensa y, sin confirmar aún el cierre de la operación, se mostró agradecido y prudente.

El club cordobés alcanzó con el jugador, un principio de acuerdo por un contrato de un año, que incluiría una cláusula de rescisión automática.

“Todavía estamos en tratativas, estoy agradecido con el hincha de Racing de Córdoba. Hablé con el presidente, pero con el técnico no” Confesó el jugador

También agregó “Más adelante vamos a hablar, ahora tengo que llegar y estar tranquilo. Voy a ir al hotel a descansar y mañana veremos cómo se resuelven las cosas”.

Desde lo futbolístico, el atacante llega con rodaje reciente, donde su último paso fue por Oriente Petrolero de Bolivia, donde disputó 31 partidos, convirtió 9 goles y dio 4 asistencias.

Además, el propio jugador reconoció que su deseo era regresar al país para estar cerca de su familia, sin poner reparos en competir en la Primera Nacional.

“Con 15 o 20 días de trabajo voy a estar bien”, aseguró el futbolista, confiado en su estado físico.