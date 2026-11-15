Récord en CABA: más de 1.400.000 personas disfrutaron La Noche de los Museos

En el Casco Histórico, el Museo del Humor (MUJU!) abrió su nueva sede en la histórica casa Altos de Elorriaga II, en Monserrat. Desde las 19 el público pudo recorrer “Salú Caloi!”, una muestra dedicada al universo del creador de Clemente, y una exposición sobre la historia del humor gráfico argentino. La apertura tuvo talleres artísticos, música en vivo y propuestas que invitaron a improvisar, como el ring de dibujantes y la jam de dibujo.

La Usina del Arte ofreció una programación especial con música, esculturas a gran escala y proyección láser sobre su fachada. El público pudo visitar la exposición “Habitantes de lo invisible”, de Tadeo Muleiro, con curaduría de Jen Zapata. En la Plaza de la Usina hubo DJ set y la presentación del proyecto instrumental OnOff. Además, la instalación CUERPO/SEÑAL de melon_manga x Zam Producciones convirtió la fachada del edificio en una superficie de dibujo con proyecciones láser generadas a partir de señales de audio.

También en La Boca, el Colón Fábrica abrió sus puertas para mostrar el detrás de escena de una de las salas de ópera más importantes del mundo. El recorrido permitió conocer sus escenografías, vestuarios, utilería y los oficios artesanales que intervienen en la producción teatral.

Y en el Teatro Colón se invitó a recorrer sus salones emblemáticos, con activaciones artísticas e intervenciones a cargo de cantantes líricos y músicos con un repertorio de ópera y música académica. La visita combinó historia, arquitectura y arte dentro de uno de los espacios más prestigiosos del país.

El Museo Sívori presentó exposiciones de referentes históricos y contemporáneos de las artes visuales. Entre ellas, “Agustín Riganelli. La estilización del esfuerzo. Retrospectiva. Colección Sívori”, dedicada a uno de los escultores más destacados de la Argentina durante la primera mitad del siglo XX, y “Atmosferismo”, de Alejandra Seeber, una instalación que transforma el espacio expositivo mediante pinturas de gran formato.

La Casa de la Cultura, histórico edificio del antiguo diario La Prensa, participó con música en vivo, exposiciones, recorridos guiados y experiencias teatrales. En el Patio Central, siete estaciones trazaron un recorrido por distintos géneros musicales, entre ellos el tango, el folklore, la lírica y el rock argentino. En Las Rotativas se presentó la experiencia teatral y musical La leyenda del fantasma de la amante de Puccini.

El Museo de la Ciudad presentó la exposición “El otro Perotta”, que reunió material inédito del archivo fotográfico de José Luis Perotta. Además, se realizaron distintos talleres de collage, estampa, fanzine y visitas guiadas.

Se pudo visitar el emblemático Sitio Arqueológico La Cisterna y su muestra en cinco vitrinas de restos arqueológicos recuperados durante las excavaciones realizadas en el lugar. La muestra expone una selección de los más de 15.000 restos recuperados a partir de los trabajos arqueológicos, que dieron origen a este espacio expositivo.

El Museo Moderno ofreció un recorrido accesible orientado a personas ciegas y con baja visión en colaboración con la Fundación Nínawa Daher, además de dar lugar a la 5.ª Feria del Libro de Humanidades y Ciencias Sociales (FLHU), con más de 40 editoriales participantes. En los distintos espacios del museo hubo actividades para el público, exposiciones artísticas, colecciones y un gran mural.

El Centro Cultural Recoleta, ubicado en un predio con más de 300 años de historia, ofreció una programación musical durante toda la noche. Se pudo disfrutar de música en vivo en la Terraza de la mano de Luisas, Meridiana y Ekathé. El Patio del Aljibe estuvo dispuesto para recorrer distintos ritmos a través de los DJ Sets de HTML, Ennezeta y Vinilos en la Vereda.

La Torre Monumental, inaugurada el 24 de mayo de 1916, ofreció visitas nocturnas a su mirador cada 30 minutos. Los recorridos incluyeron una introducción sobre la historia de la Torre y de los edificios que rodean la Plaza Fuerza Aérea Argentina, antes de subir al sexto piso y tener una vista panorámica de la Ciudad. Además, hubo un taller de estampado de remeras con sellos inspirados en la silueta de la Torre para niños.

En la Casa Fernández Blanco hubo recorridos musicales desde la música clásica, con inspiraciones folklóricas, el minimalismo y las músicas del mundo, hasta la música melódica, el tango, el folklore, el jazz y los sonidos étnicos. Mientras tanto, los visitantes pudieron apreciar “Double Vintage: Historia de familias y objetos”, exposición que vincula imágenes artísticas con los objetos reales representados en ellas. La exposición reunió dos retratos del siglo XIX realizados por el pintor Fernando García del Molino junto con los objetos originales que aparecen en las obras.

En el Museo Isaac Fernández Blanco – Palacio Noel, la programación musical pasó de grandes conciertos en el hall central y en el jardín, con un homenaje a Gardel, un trío dedicado al gypsy jazz y la bossa nova, hasta la Orquesta Porteña de Mandolinas. La exposición “Fueguinos. Imaginarios visuales de las tierras australes. Fotografías de Tierra del Fuego de los siglos XIX y XX” presentó una selección de fotografías de los pueblos originarios de Tierra del Fuego, tomadas entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX por expedicionarios, científicos y misioneros que recorrieron el extremo sur de América. La jornada incluyó además un taller de orfebrería, donde el maestro realizó demostraciones junto a sus alumnos y respondió preguntas del público.

MuseosBA reúne a los 12 museos públicos de la Ciudad de Buenos Aires: el Museo Sívori, el Museo Larreta, el Museo del Cine, el Museo Casa Carlos Gardel, el Museo del Humor (MUJU!), el Museo Fernández Blanco, el Museo de la Ciudad, el Museo Histórico Saavedra, el Museo de Arte Popular, el Museo de Esculturas Luis Perlotti, el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) y el Museo Benito Quinquela Martín.