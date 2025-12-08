Se inauguró la Esquina Charly García en CABA: mural, placa y estación de subte con su nombre

El acto central tuvo lugar en el patio gastronómico "Palermo Off", donde se descubrió un mural de 5,50 por 4,50 metros realizado en venecitas por el artista Mariano Cabrera. La obra, basada en fotografías de Gabriel Rocca.

Cabrera, también creador de la "Charly García Corner" en Nueva York, destacó que el proyecto “es para Charly y para todos los fans”.

Embed Misión cumplida: Mañana inauguramos Esquina Charly García Buenos Aires. pic.twitter.com/Q9LOUDLmVI — Mariano Cabrera (@MarianoCabrera) December 7, 2025

Mientras tanto, frente al edificio del músico, otro grupo de fanáticos esperó su aparición y dejó nuevas dedicatorias y muestras de cariño, algo que ya se volvió parte del paisaje del barrio.

El homenaje también tuvo música en vivo: Beats Modernos; la banda integrada por Fernando Samalea, Fabián “Zorrito” Quintiero y Rosario Ortega. interpretó clásicos como "Canción para mi muerte", "Cerca de la revolución" y "No bombardeen Buenos Aires", todo acompañados por invitados especiales.

Otra de las novedades es que la estación Bulnes de la Línea D fue renombrada como “Bulnes / Charly García”. En los próximos días, comenzará allí una renovación estética con imágenes y piezas visuales dedicadas al músico, convirtiéndolo en el primer artista del ramal en tener una presencia oficial dentro del subte.

homenaje a Charly

El tributo se extendió por todo el entorno: paradas de colectivo con fotografías históricas de Rocca y un segundo mural de gran tamaño en la terraza de Palermo Off, ubicado en Arenales 3339, donde funcionó el bar "Planeta Júpiter", un lugar que Charly frecuentó durante la época de "Cassandra Lange" y "Say No More".

La jornada cerró con discursos y más música, en un homenaje que busca celebrar la obra, la historia y el vínculo de Charly García con el barrio que lo acompaña desde hace años.