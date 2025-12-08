Un auto chocó, volcó y atropelló a una familia entera en Flores

En la esquina de Avenida Mariano Acosta y Zuviría, dos autos colisionaron provocando que uno de ellos choque a la familia que se encontraba en ese lugar. El vehículo que ocasionó el siniestro terminó volcado contra la pared de una vivienda y destruyó una camioneta que se encontraba estacionada.

La familia fue trasladada al Hospital Piñero, todos con politraumatismos. La mujer se encuentra en grave estado. Por otro lado, al conductor del auto volcado, de 24 años, lo derivaron al Hospital Santojanni y al otro, de 35 años, al Hospital Grierson.