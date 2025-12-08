Sociedad |

Un auto chocó, volcó y atropelló a una familia entera en Flores

El siniestro ocurrió en la madrugada de este lunes. Cuatro adultos y un menor tuvieron que ser trasladados a distintos hospitales de la zona.

Por la madrugada de este lunes 8 de diciembre, a las 3 de la mañana en bajo Flores, una familia que caminaba por el barrio fue embestida por consecuencia de un choque entre dos autos.

ADEMÁS: Flores: se descompensaron 28 chicos en un evento de danza

En la esquina de Avenida Mariano Acosta y Zuviría, dos autos colisionaron provocando que uno de ellos choque a la familia que se encontraba en ese lugar. El vehículo que ocasionó el siniestro terminó volcado contra la pared de una vivienda y destruyó una camioneta que se encontraba estacionada.

La familia fue trasladada al Hospital Piñero, todos con politraumatismos. La mujer se encuentra en grave estado. Por otro lado, al conductor del auto volcado, de 24 años, lo derivaron al Hospital Santojanni y al otro, de 35 años, al Hospital Grierson.

Choque en Flores

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados