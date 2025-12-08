Un auto chocó, volcó y atropelló a una familia entera en Flores

El siniestro ocurrió en la madrugada de este lunes. Cuatro adultos y un menor tuvieron que ser trasladados a distintos hospitales de la zona.
Por la madrugada de este lunes 8 de diciembre, a las 3 de la mañana en bajo Flores, una familia que caminaba por el barrio fue embestida por consecuencia de un choque entre dos autos.
En la esquina de Avenida Mariano Acosta y Zuviría, dos autos colisionaron provocando que uno de ellos choque a la familia que se encontraba en ese lugar. El vehículo que ocasionó el siniestro terminó volcado contra la pared de una vivienda y destruyó una camioneta que se encontraba estacionada.
La familia fue trasladada al Hospital Piñero, todos con politraumatismos. La mujer se encuentra en grave estado. Por otro lado, al conductor del auto volcado, de 24 años, lo derivaron al Hospital Santojanni y al otro, de 35 años, al Hospital Grierson.
