Tani, el hijo del presidente Fernández, se sumó a la Marcha del Orgullo

"Hoy me visto de mis dos banderas, la bandera de mi país y la bandera de mi comunidad. Porque ORGULLOSAMENTE soy una persona bisexual, no binaria en Argentina", dice el texto en el que agrega: "Yo no lo debo nada a nadie y en lugar de esconderme elijo poner y seguir poniendo la cara por mi comunidad, sin creerme un referente ni nadie, porque no creo serlo".

"Hartx estoy de recordar que no hay un solo día del orgullo. El día del orgullo es todos los días mientras nuestra comunidad siga siendo atacada y vulnerada", señala el texto que Tani publicó en Instagram.

Allí, recuerda que en "2019 un suceso en mi vida me puso bajo una luz que yo nunca pedí y que dejó en evidencia como tanta gente en este país (y en otros también) todavía cree que las personas LGBTIQ+ no somos dignas de tener derechos". Sin referencias puntuales, aunque si menciona el año en que su padre fue elegido Presidente, Tani agrega que "ante tanta gente externa que opinaba que yo tenía que calmarme y dejar de, y cito, 'ser tan trolo', yo opté por mostrarme como quien soy, postura que mantengo al día de hoy".

Fuente: Télam