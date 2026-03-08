Temporal en Mendoza: graves inundaciones y cambios en la Fiesta Nacional de la Vendimia

ssstwitter.com_1772976753749 Imágenes de los daños que causó el temporal en Mendoza.

La situación más crítica se vivió en las zonas de Uspallata y Luján de Cuyo, donde dos aludes de gran magnitud interrumpieron el tránsito en la Ruta Nacional 7 y las rutas provinciales 52 y 13. Estas inundaciones dejaron a unas 30 personas aisladas en los complejos turísticos Pueblo del Río y Tierra Calma, lo que obligó a un intenso operativo de rescate por parte de Vialidad y personal de Seguridad para asistir a los varados y liberar los caminos bloqueados por sedimentos.

Imágenes de los daños que causó el temporal en Mendoza.

En el área urbana, el departamento de Godoy Cruz fue el más castigado por el fenómeno. Defensa Civil reportó allí 14 viviendas inundadas, la caída de un techo, árboles derribados y el desborde de un canal que complicó severamente la circulación. En Guaymallén se registraron derrumbes de paredes y la aparición de un socavón, mientras que en la Ciudad de Mendoza los brigadistas debieron rescatar a una persona afectada por la tormenta. Incluso el sistema sanitario sufrió las consecuencias: el Hospital El Carmen registró filtraciones de agua en sectores antiguos del edificio, aunque las autoridades de OSEP aclararon que la atención médica no fue interrumpida.

Imágenes de los daños que causó el temporal en Mendoza.

Cambios en la Fiesta Nacional de la Vendimia

Por la vigencia de la alerta meteorológica amarilla y para resguardar la integridad de los 1.000 artistas y los más de 20.000 espectadores, el Gobierno provincial decidió postergar el espectáculo en el Teatro Griego Frank Romero Day. El nuevo cronograma establece que el Acto Central y la elección de la Reina Nacional se llevarán a cabo este domingo 8 de marzo a las 21:00, seguido por el recital de Luciano Pereyra.

Las autoridades confirmaron que la repetición del espectáculo se trasladó al miércoles 11 de marzo, mientras que las presentaciones previstas para lunes y martes se mantienen sin modificaciones. Durante toda la jornada del domingo, cuadrillas municipales y equipos de emergencia continuaron trabajando para restablecer los servicios dañados y asistir a las familias que sufrieron pérdidas materiales por el agua.