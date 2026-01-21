Un subcomisario de la Policía dio positivo de alcoholemia con su familia a bordo del patrullero

El momento quedó grabado y el efectivo policial fue apartado de sus funciones además de que le abran un sumario disciplinario.

ssstwitter.com_1768995827275 El video del test de alcoholemia al subcomisario de la Policía Federal.

El hecho ocurrió cuando los agentes de tránsito detuvieron a la camioneta de la PFA para hacer el control advirtiendo que en Provincia rige la Ley de Alcohol Cero. El conductor respondió: "Vengo de un asado". El subcomisario terminó teniendo 0,56 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según informó el portal Primer Plano Online, el efectivo fue pasado a disponibilidad, se inició un sumario interno y una causa por infracción a la ley de Alcohol Cero al volante. Además, la conducción de la Policía Federal dispuso restringir el uso de móviles oficiales exclusivamente a los jefes de cada dependencia.

La agente de tránsito le remarcó al conductor que no podía continuar manejando y que, como funcionario, debe dar el ejemplo.