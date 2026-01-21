Un subcomisario de la Policía dio positivo de alcoholemia con su familia a bordo del patrullero

El efectivo de la Policía Federal Argentina tenía 0,56 gramos de alcohol por litro de sangre y fue apartado de sus funciones, además de que la abrieran un sumario disciplinario.
Un subcomisario de la Policía Federal Argentina dio positivo en un test de alcoholemia que le realizaron en la Ruta 12, a la altura de Campana, mientras manejaba su patrullero con su familia a bordo.
El momento quedó grabado y el efectivo policial fue apartado de sus funciones además de que le abran un sumario disciplinario.
El hecho ocurrió cuando los agentes de tránsito detuvieron a la camioneta de la PFA para hacer el control advirtiendo que en Provincia rige la Ley de Alcohol Cero. El conductor respondió: "Vengo de un asado". El subcomisario terminó teniendo 0,56 gramos de alcohol por litro de sangre.
Según informó el portal Primer Plano Online, el efectivo fue pasado a disponibilidad, se inició un sumario interno y una causa por infracción a la ley de Alcohol Cero al volante. Además, la conducción de la Policía Federal dispuso restringir el uso de móviles oficiales exclusivamente a los jefes de cada dependencia.
La agente de tránsito le remarcó al conductor que no podía continuar manejando y que, como funcionario, debe dar el ejemplo.