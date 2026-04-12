Una familia de Carlos Pellegrini murió en la ruta cuando viajaba a un torneo infantil

El choque ocurrió este domingo sobre la Ruta 34. Dos adultos y dos menores fallecieron tras impactar contra un camión, mientras que un nene de siete años sobrevivió.
Por la mañana del domingo, en la Ruta Nacional 34 ocurrió una verdadera tragedia cerca de la localidad de Cañada Rosquín, en la provincia de Santa Fe. Una familia entera sufrió un accidente fatal mientras se trasladaba para participar de un torneo de fútbol infantil.
El choque se produjo entre la camioneta en la que viajaban las víctimas y un camión, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas en el acto. Las víctimas fatales fueron identificadas como dos adultos y dos menores de edad, de apenas un año y seis años, todos integrantes de una familia oriunda de la localidad de Carlos Pellegrini.
Según informaron las autoridades en el lugar, la camioneta impactó de frente contra un camión por causas que todavía se están investigando. El único integrante del grupo familiar que logró sobrevivir al impacto fue un nene de siete años, quien fue trasladado de urgencia para recibir atención médica.
Tras el rescate, el niño fue derivado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, ubicado en la ciudad de Santa Fe. Los profesionales de salud que lo atendieron llevaron algo de tranquilidad en medio del horror al confirmar que, a pesar de la magnitud del choque, el menor se encuentra estable. Sobre su estado, el personal policial que intervino en el operativo mencionó: “El chico permanecía internado pero fuera de peligro”.
La noticia impactó de lleno en el ambiente deportivo de la zona, ya que la familia se dirigía a un encuentro de fútbol en San Martín de las Escobas. Ante la gravedad de lo sucedido, los organizadores y las autoridades de la liga local decidieron frenar la pelota y cancelar todos los partidos programados para el día. La Liga Departamental de Fútbol San Martín publicó un mensaje oficial donde expresó: “Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada, a los clubes y a toda la comunidad en este momento”.
El operativo en la zona del siniestro fue intenso, con la participación de bomberos voluntarios y personal de emergencias. El impacto fue tan violento que ambos vehículos terminaron fuera del asfalto, lo que permitió que el tránsito en la Ruta 34 no se cortara totalmente, aunque funcionó de manera asistida durante varias horas. Mientras tanto, los peritos siguen trabajando para tratar de reconstruir cómo se dio el choque en un tramo de la ruta que es tristemente conocido por su alto nivel de peligrosidad.