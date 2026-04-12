Una familia de Carlos Pellegrini murió en la ruta cuando viajaba a un torneo infantil

La noticia impactó de lleno en el ambiente deportivo de la zona, ya que la familia se dirigía a un encuentro de fútbol en San Martín de las Escobas. Ante la gravedad de lo sucedido, los organizadores y las autoridades de la liga local decidieron frenar la pelota y cancelar todos los partidos programados para el día. La Liga Departamental de Fútbol San Martín publicó un mensaje oficial donde expresó: “Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada, a los clubes y a toda la comunidad en este momento”.

El operativo en la zona del siniestro fue intenso, con la participación de bomberos voluntarios y personal de emergencias. El impacto fue tan violento que ambos vehículos terminaron fuera del asfalto, lo que permitió que el tránsito en la Ruta 34 no se cortara totalmente, aunque funcionó de manera asistida durante varias horas. Mientras tanto, los peritos siguen trabajando para tratar de reconstruir cómo se dio el choque en un tramo de la ruta que es tristemente conocido por su alto nivel de peligrosidad.