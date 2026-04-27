Lourdes Fernández asegura sentirse "culpable" porque su ex está preso

La cantante de Bandana expuso las sensaciones más profundas que tiene porque Leandro García Gómez, su última pareja, está preso.
Lourdes Fernández (Lowrdez) arrastra "culpa" porque su expareja, Leandro García Gómez, sigue detenido desde octubre del año pasado, en el medio de un procedimiento policial porque ella estaba privada de su libertad. "Estoy haciendo terapia y tengo amigos increíbles. Pero hay algo que se rompió en mí. Siempre estoy triste. Recomiendo mucho la biodecodificación, me está haciendo bien. También estoy con terapia, con psicoanálisis y con psiquiatra. Y con astrólogo, también".
"Siempre estoy triste, pero tengo momentos felices y me puedo levantar de la cama... Estoy duelando varias cosas y situaciones que ya no quiero para mi vida: la salud, la relación que terminó y también decisiones propias. No me siento víctima con lo que pasó con mi expareja...", confió, Lowrdez, una de las líderes del mítico grupo Bandana.
"Me siento parte por haber vuelto, me da culpa de que él esté donde está, sé que muchos no lo pueden entender, pero me siento así. Le pusimos lo mejor y en un momento la cosa se intoxicó. Nunca imaginé estar en una situación así, pero también entiendo que soy humana. Me criaron para ayudar a los demás, y a veces no se puede", reflexionó, Fernández.
"Cuando cumplí 40. Ahí se fue todo un poco a la mierda, hace unos cinco años. Fue una cadena de malas decisiones, desajustes… no pasa solo por el consumo, fue algo general. Ya lo venía sintiendo, pero la pandemia fue un quiebre. Laboralmente estaba bien, pero por dentro no. Empecé esa relación en ese contexto, hay una cautelar y mucho no puedo contar, pero sí diré que hacia afuera parecía todo perfecto, pero había cosas que no estaban bien".
"Me operaron y me sacaron el útero, que pesaba un kilo y medio. Venía postergándolo y ya no podía más. Fue muy fuerte porque, aunque nunca me había planteado ser madre, pasar de “no quiero” a “no puedo” es un duelo", contó, Lowrdez.
"Tenía más de 27 miomas. Lo fui dejando pasar tanto tiempo que se pegó a las paredes del colon. Es medio escatológico lo que cuento, pero fue así. Mucho dolor y molestia", compartió Fernández, en diálogo con Tatiana Schapiro, para Infobae.
comentar