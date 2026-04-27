Lourdes Fernández asegura sentirse "culpable" porque su ex está preso

Lowrdez Fernández se siente culpable de que su expareja esté preso

LOWRDEZ HABLÓ DE SU SALUD

"Me operaron y me sacaron el útero, que pesaba un kilo y medio. Venía postergándolo y ya no podía más. Fue muy fuerte porque, aunque nunca me había planteado ser madre, pasar de “no quiero” a “no puedo” es un duelo", contó, Lowrdez.

"Tenía más de 27 miomas. Lo fui dejando pasar tanto tiempo que se pegó a las paredes del colon. Es medio escatológico lo que cuento, pero fue así. Mucho dolor y molestia", compartió Fernández, en diálogo con Tatiana Schapiro, para Infobae.