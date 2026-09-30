Abrazo solidario a la Primaria 36 de San José en repudio a la agresión a un maestro

En respuesta al hecho, se realizó un paro el lunes convocado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con un acatamiento masivo en el distrito.