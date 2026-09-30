Abrazo solidario a la Primaria 36 de San José en repudio a la agresión a un maestro

La comunidad educativa y los gremios del sector realizaron la concentración frente al establecimiento bajo la consigna "Las escuelas son territorios de paz". La jornada coincidió con un paro docente en Almirante Brown.
Más de 600 personas, entre docentes de diversos establecimientos, auxiliares y familias de la zona, participaron de un abrazo simbólico a la Escuela Primaria 36, de Chile 6435 de la localidad de San José, partido de Almirante Brown. La movilización tuvo como objetivo manifestar el rechazo a los episodios de violencia en las aulas y brindar acompañamiento a la comunidad educativa del establecimiento.
La jornada de protesta se desencadenó a raíz de un hecho ocurrido el viernes, cuando un maestro de la institución fue agredido físicamente por una madre en el interior del aula mientras dictaba clases frente a sus alumnos. Tras la agresión, el docente debió ser resguardado por el personal de la escuela y posteriormente derivado a un centro médico para recibir asistencia.
En respuesta al hecho, se realizó un paro el lunes convocado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con un acatamiento masivo en el distrito.
Durante la concentración frente al edificio escolar, los manifestantes leyeron un documento conjunto y exigieron la implementación de protocolos de protección efectiva para los trabajadores de la educación, medidas de prevención en los accesos a los colegios y el cese de las situaciones de hostigamiento contra el personal docente y auxiliar en la región.
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