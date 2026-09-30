Avanza la construcción del segundo edificio de la Universidad Guillermo Brown

La construcción se planificó respetando la arboleda del predio. La estructura mantendrá un patio interno de 30 metros de distancia respecto del primer edificio ya en funcionamiento, preservando la vegetación circundante y un roble histórico que servirá como eje central del espacio exterior. En la planta baja se emplazará un aula-taller de 96 metros cuadrados, un sector de trabajo, cuatro oficinas administrativas, sala de profesores, áreas destinadas a sistemas y servicios técnicos, además de un espacio reservado para una futura cafetería. Por su parte, la planta alta contará con dos aulas-taller equipadas para el dictado de las carreras de Mecatrónica e Informática, junto con depósitos y una sala de impresión. La instalación se completa con sanitarios adaptados en ambos niveles, ascensores y escaleras.