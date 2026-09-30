Avanza la construcción del segundo edificio de la Universidad Guillermo Brown

Ejecutada de manera conjunta por la Municipalidad de Almirante Brown y el Gobierno provincial, sumará más de mil metros cuadrados distribuidos en dos plantas.
El Municipio de Almirante Brown y la Provincia de Buenos Aires continúan con los trabajos de construcción del segundo edificio de aulas y talleres de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), una obra de infraestructura orientada a expandir la capacidad de la casa de altos estudios en el campus de Corimayo. La nueva estructura dispondrá de más de mil metros cuadrados de superficie cubierta distribuidos en dos niveles, dentro del predio de 13 hectáreas de la Quinta Rocca. El proyecto busca ampliar la infraestructura propia del campus universitario para absorber la demanda de la matrícula estudiantil y disminuir progresivamente el uso de sedes alquiladas.
La construcción se planificó respetando la arboleda del predio. La estructura mantendrá un patio interno de 30 metros de distancia respecto del primer edificio ya en funcionamiento, preservando la vegetación circundante y un roble histórico que servirá como eje central del espacio exterior. En la planta baja se emplazará un aula-taller de 96 metros cuadrados, un sector de trabajo, cuatro oficinas administrativas, sala de profesores, áreas destinadas a sistemas y servicios técnicos, además de un espacio reservado para una futura cafetería. Por su parte, la planta alta contará con dos aulas-taller equipadas para el dictado de las carreras de Mecatrónica e Informática, junto con depósitos y una sala de impresión. La instalación se completa con sanitarios adaptados en ambos niveles, ascensores y escaleras.
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