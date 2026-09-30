Murió Pedro Campomar, referente histórico y Ciudadano Ilustre de Esteban Echeverría

Con profundo dolor, la comunidad de Esteban Echeverría despidió a una de las figuras más representativas de su cultura e identidad local. Pedro Antonio Rubén Campomar Rotger, conocido por sus allegados y vecinos como Rubí, falleció el lunes a los 101 años, tras permanecer internado en el Hospital del Bicentenario de Monte Grande. Con una trayectoria de más de 80 años abocada a la investigación periodística e histórica, Campomar se consolidó como el principal custodio de la memoria colectiva del municipio. A lo largo de su vida, volcó sus hallazgos en 27 libros dedicados al origen de la región, sus personalidades, el patrimonio urbano y la nomenclatura de las calles locales. Entre sus obras más destacadas figura la elaboración de los textos base para la publicación del libro oficial del centenario del distrito en 2013.