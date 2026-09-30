Murió Pedro Campomar, referente histórico y Ciudadano Ilustre de Esteban Echeverría

El investigador, conocido como Rubí, falleció a los 101 años en el Hospital del Bicentenario de Monte Grande. Dedicó más de ocho décadas a rescatar el patrimonio local.
Con profundo dolor, la comunidad de Esteban Echeverría despidió a una de las figuras más representativas de su cultura e identidad local. Pedro Antonio Rubén Campomar Rotger, conocido por sus allegados y vecinos como Rubí, falleció el lunes a los 101 años, tras permanecer internado en el Hospital del Bicentenario de Monte Grande. Con una trayectoria de más de 80 años abocada a la investigación periodística e histórica, Campomar se consolidó como el principal custodio de la memoria colectiva del municipio. A lo largo de su vida, volcó sus hallazgos en 27 libros dedicados al origen de la región, sus personalidades, el patrimonio urbano y la nomenclatura de las calles locales. Entre sus obras más destacadas figura la elaboración de los textos base para la publicación del libro oficial del centenario del distrito en 2013.
Su labor no se limitó a la escritura; fue además impulsor y cofundador del Museo Municipal "La Campana", ubicado en la localidad de El Jagüel, espacio emblemático creado para la conservación y divulgación del acervo histórico regional. Su desempeño como corresponsal del diario La Prensa y su permanente colaboración con medios locales le valieron el reconocimiento de la Cámara de Diputados de la Nación como Mayor Notable Argentino, la Medalla de Oro del Congreso y la distinción formal de Ciudadano Ilustre de Esteban Echeverría. La partida de Rubí deja un legado indeleble en Monte Grande. Su trabajo incansable no solo permitió documentar el pasado del partido, sino también sembrar un profundo sentido de pertenencia en varias generaciones de vecinos que hoy honran la memoria de quien convirtió la historia echeverriana en su misión de vida.
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