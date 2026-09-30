El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Ezeiza acordaron la creación del Parque Ambiental Eva Perón en los Bosques de Ezeiza, con el objetivo de consolidar una propuesta orientada a la conservación, el turismo sustentable y la educación ambiental en el distrito. La firma del convenio se llevó a cabo tras una recorrida en bicicleta por el lugar, encabezada por la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar; el intendente de Ezeiza, Gastón Granados; el jefe comunal de San Vicente, Nicolás Mantegazza; la secretaria de Cultural local Dulce Granados; y su par de Ambiente, Gustavo Boccaccio. Las actividades marcaron la reapertura del predio luego de 60 días de trabajos intensivos de puesta en valor ejecutados por cuadrillas municipales.