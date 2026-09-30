El Ministerio de Ambiente bonaerense y la comuna firmaron un convenio para transformar el predio en un espacio sustentable tras dos meses de obras de puesta en valor.
El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Ezeiza acordaron la creación del Parque Ambiental Eva Perón en los Bosques de Ezeiza, con el objetivo de consolidar una propuesta orientada a la conservación, el turismo sustentable y la educación ambiental en el distrito. La firma del convenio se llevó a cabo tras una recorrida en bicicleta por el lugar, encabezada por la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar; el intendente de Ezeiza, Gastón Granados; el jefe comunal de San Vicente, Nicolás Mantegazza; la secretaria de Cultural local Dulce Granados; y su par de Ambiente, Gustavo Boccaccio. Las actividades marcaron la reapertura del predio luego de 60 días de trabajos intensivos de puesta en valor ejecutados por cuadrillas municipales.
En el marco del encuentro, las autoridades pusieron en marcha el programa provincial Naturaleza en Bici, para fomentar la movilidad sustentable y el uso recreativo de los espacios comunitarios. Asimismo, se oficializó mediante decreto la designación de Lucía Galván como intendenta a cargo de la administración y preservación del predio. La creación del Parque Ambiental contempla la instalación de infraestructura ecológica, puntos de recolección diferenciada de residuos y senderos educativos destinados a promover la conciencia ambiental entre los visitantes del predio.
Respecto al proyecto acordado con la comuna, Vilar expresó: "Estos bosques son parte de la historia de muchas familias. Recuperarlos es devolverles un lugar para encontrarse y disfrutar. Mientras el Gobierno nacional recorta y abandona la agenda ambiental, en la Provincia elegimos invertir en espacios verdes y en calidad de vida para las próximas generaciones". Por su parte, Granados destacó los trabajos concretados en el lugar tras dos meses de intervenciones y remarcó: "Realizamos una bicicleteada para recorrer la puesta en valor que realizamos de los Bosques de Ezeiza. Una jornada que sintetiza el compromiso y la dedicación de un enorme equipo que sigue demostrando amor y pasión en todo lo que hace".
comentar