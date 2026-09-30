Respecto al reconocimiento obtenido, el diputado provincial Mariano Cascallares destacó: "Nos llena de satisfacción que el Programa Brown Mira al Cielo, que este año participó oficialmente de la noche internacional de observación de la luna, haya sido reconocido por la NASA. El Municipio potencia esta propuesta cuya finalidad es la divulgación de la astronomía y el fortalecimiento de los conocimientos entre aficionados y el público en general".