Le otorgó un reconocimiento por su participación en la Noche Internacional de Observación de la Luna.
El programa Brown Mira al Cielo de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología del Municipio de Almirante Brown, recibió una certificación oficial emitida por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por su denominación en inglés National Aeronautics and Space Administration) en reconocimiento a su participación en la última edición de la Noche Internacional de Observación de la Luna.
La distinción responde a la jornada científica desarrollada el sábado 19 de este mes, en la que vecinos del distrito se convocaron para observar la superficie lunar mediante dispositivos de observación óptica y participar de charlas informativas vinculadas al espacio exterior. La propuesta comunitaria contempla despliegues itinerantes de telescopios abiertos con el objetivo de democratizar el acceso al conocimiento de la astronomía.
La Noche Internacional de Observación de la Luna (International Observe the Moon Night) es una actividad global que la agencia espacial estadounidense coordina con frecuencia anual desde 2010. La iniciativa busca fomentar la cultura científica y la exploración astronómica conectando a científicos, observadores afines y público general de distintas partes del mundo en torno al estudio del satélite natural terrestre.
Respecto al reconocimiento obtenido, el diputado provincial Mariano Cascallares destacó: "Nos llena de satisfacción que el Programa Brown Mira al Cielo, que este año participó oficialmente de la noche internacional de observación de la luna, haya sido reconocido por la NASA. El Municipio potencia esta propuesta cuya finalidad es la divulgación de la astronomía y el fortalecimiento de los conocimientos entre aficionados y el público en general".
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