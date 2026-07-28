Acuerdan beneficio para vecinos de Lomas de Zamora

Tendrán un descuento del 30 por ciento en el acceso al Parque Terman de Dolores, a partir de un convenio de colaboración turística firmado entre los intendentes de ambos municipios.
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y su par de la ciudad de Dolores, Juan Pablo García, firmaron un convenio de colaboración turística que otorga un 30 por ciento de bonificación en la entrada al Parque Termal de esa ciudad para los residentes del partido lomense. El acuerdo se firmó durante una visita a esa ciudad y tiene como propósito incentivar la llegada de visitantes locales a uno de los centros turísticos y de bienestar más destacados de la región, ubicado a más de 200 kilómetros a través de la Ruta Provincial 2.
Desde el Ejecutivo lomense remarcaron que el convenio no genera erogaciones económicas para las arcas municipales y permite ampliar las alternativas recreativas para los vecinos durante fines de semana y períodos vacacionales. Por su parte, la iniciativa busca potenciar el flujo turístico y la actividad económica en el municipio receptor. Otermín destacó la labor conjunta con la gestión dolorense y la importancia de consolidar redes de intercambio entre distritos bonaerenses para articular políticas públicas que se traduzcan en beneficios directos para la comunidad. El citado Parque Termal funciona diariamente excepto los miércoles de 10 a 18, y la tarifa para no residentes es de 19.250 pesos, por lo que los lomenses deberán abonar 13.475 pesos, sumando 5.280 pesos de estacionamiento.
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