Bosques de Ezeiza: el Municipio asumió tareas de mantenimiento

El intendente Granados señaló que es "un paso clave para poner en valor uno de los espacios verdes e históricos más emblemáticos de nuestro distrito y toda la provincia".
El Municipio de Ezeiza tomó a su cargo los trabajos de mantenimiento, preservación y puesta en valor integral de los Bosques de Ezeiza, uno de los espacios verdes de mayor relevancia en la región que es visitado por miles de personas durante los fines de semana, según anunció el intendente Gastón Granados.
Durante una recorrida por los distintos sectores del predio para supervisar la puesta en marcha de los trabajos y tomar contacto con los equipos operativos, el jefe comunal expresó: "Un paso clave para poner en valor uno de los espacios verdes e históricos más emblemáticos de nuestro distrito y toda la provincia", al tiempo que ratificó el compromiso municipal para garantizar que el lugar se mantenga limpio, seguro y en condiciones para el disfrute de la comunidad.
Para la primera etapa de acondicionamiento, la comuna desplegó un operativo especial que involucró a más de 300 operarios, junto con el uso de maquinaria pesada y equipamiento técnico especializado. Las acciones que se ejecutan comprenden tareas de saneamiento y limpieza como el desmalezado, el retiro de residuos en sectores generales y el despeje de cauces de agua. Asimismo, se lleva adelante el corte de césped, el reacondicionamiento de senderos peatonales, la reparación de zonas de parrillas y la recuperación de áreas de juegos infantiles.
Y se trabaja en la modernización del alumbrado público mediante la reparación de instalaciones existentes y la colocación de nuevas luminarias LED con camiones hidroelevadores. Finalmente, Granados instó a toda la comunidad a asumir un compromiso compartido en el cuidado del entorno, señalando que la preservación de este patrimonio natural requiere de la responsabilidad y colaboración de cada vecino para mantener las instalaciones en condiciones óptimas. La iniciativa busca garantizar la conservación del ecosistema forestal y reacondicionar las instalaciones para el uso recreativo y familiar de los vecinos y visitantes.
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