Bosques de Ezeiza: el Municipio asumió tareas de mantenimiento

Durante una recorrida por los distintos sectores del predio para supervisar la puesta en marcha de los trabajos y tomar contacto con los equipos operativos, el jefe comunal expresó: "Un paso clave para poner en valor uno de los espacios verdes e históricos más emblemáticos de nuestro distrito y toda la provincia", al tiempo que ratificó el compromiso municipal para garantizar que el lugar se mantenga limpio, seguro y en condiciones para el disfrute de la comunidad.