Advierten a vecinos de Almirante Brown sobre estafas mediante códigos QR apócrifos

Tras la detección de supuestas boletas de gas con códigos sospechosos en diversos barrios del distrito, el Municipio instó a verificar la autenticidad de los documentos antes de realizar pagos para proteger los datos bancarios y la integridad financiera.
Ante la aparición de nuevas modalidades de estafas virtuales que afectan la seguridad financiera de la comunidad, el Municipio de Almirante Brown emitió una alerta preventiva sobre el uso de códigos QR desconocidos o sospechosos. La advertencia se centra en la protección de los activos digitales de los vecinos frente a posibles intentos de quishing (fraude mediante QR). La preocupación oficial se originó a partir de informes sobre la distribución de boletas de servicios de gas de procedencia dudosa en propiedades locales. Estos documentos incluyen códigos que, al ser escaneados, podrían redirigir a sitios maliciosos diseñados para el robo de credenciales bancarias o la instalación de software espía.
Para mitigar los riesgos de fraude, la Comuna difundió una serie de protocolos de seguridad financiera que los vecinos deben considerar al interactuar con cualquier medio de pago digital. Verificación de fuente: ante cualquier notificación, publicidad o documento no solicitado que incluya un QR, se sugiere validar la autenticidad contactando directamente a la empresa o acercándose a una sucursal física; desconfianza de la procedencia: evitar la interacción con códigos QR impresos en folletos o boletas que no hayan sido recibidos por los canales oficiales habituales de las prestatarias de servicios; y actualización de dispositivos: es fundamental mantener el sistema operativo del teléfono o tableta actualizado, ya que las últimas versiones incluyen parches de seguridad que bloquean vulnerabilidades explotables por los ciberdelincuentes.
Desde el Ejecutivo local se hizo hincapié en que el Estado municipal ofrezca herramientas de apoyo para aquellos vecinos que dudan sobre la legitimidad de un cobro o que crean haber sido víctimas de una maniobra ilícita. "Buscamos extremar las precauciones para que nadie sea víctima de estafas que comprometan su bolsillo", señalaron desde la Oficina de Defensa del Consumidor local, que está a disposición para brindar asesoramiento técnico y legal. Los vecinos que necesiten validar información o realizar consultas pueden comunicarse al 5034-6200 (internos 211, 212 y 213) o por WhatsApp al 11-6960-2391. A través de estas líneas, el equipo municipal ofrece acompañamiento directo para garantizar que los procesos de pago y gestiones de servicios se realicen dentro de marcos de absoluta transparencia y seguridad.