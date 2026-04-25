Advierten a vecinos de Almirante Brown sobre estafas mediante códigos QR apócrifos

Desde el Ejecutivo local se hizo hincapié en que el Estado municipal ofrezca herramientas de apoyo para aquellos vecinos que dudan sobre la legitimidad de un cobro o que crean haber sido víctimas de una maniobra ilícita. "Buscamos extremar las precauciones para que nadie sea víctima de estafas que comprometan su bolsillo", señalaron desde la Oficina de Defensa del Consumidor local, que está a disposición para brindar asesoramiento técnico y legal. Los vecinos que necesiten validar información o realizar consultas pueden comunicarse al 5034-6200 (internos 211, 212 y 213) o por WhatsApp al 11-6960-2391. A través de estas líneas, el equipo municipal ofrece acompañamiento directo para garantizar que los procesos de pago y gestiones de servicios se realicen dentro de marcos de absoluta transparencia y seguridad.