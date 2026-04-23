Llegó la Ruta de las Pizzerías a Almirante Brown

La iniciativa se desarrolla todos los jueves del otoño en locales adheridos de varias localidades. El programa busca incentivar la actividad gastronómica, ofreciendo un menú de precio cerrado que incluye el tradicional alimento libre y bebida.
Con el objetivo de dinamizar la economía regional y ofrecer alternativas de esparcimiento accesibles, el Municipio de Almirante Brown puso en marcha la Ruta de las Pizzerías. La propuesta, que se extenderá durante toda la temporada de otoño, invita a los vecinos a disfrutar de beneficios exclusivos en comercios gastronómicos del partido los jueves. El programa está diseñado bajo un formato de tarifa plana, permitiendo que los comensales accedan a una modalidad de pizza libre más una bebida (agua, gaseosa o cerveza) por un valor de 18.000 pesos, aplicable únicamente para pagos realizados en efectivo.
Desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad destacaron que esta acción forma parte de una estrategia integral para apuntalar el consumo en el actual contexto económico. Al fomentar la rotación de clientes en días de semana, el Municipio busca dar soporte a los comerciantes locales y sostener los puestos de trabajo del sector. "El objetivo es acompañar a los comerciantes y, al mismo tiempo, cuidar el bolsillo de nuestra gente con propuestas de calidad", señalaron desde la cartera productiva, subrayando la importancia de la articulación entre el Estado municipal y el sector privado.
Los locales que se sumaron a la propuesta son, en Adrogué, Nuevo Tempo (Bartolomé Mitre 997), María Bonita (Mitre 1195), Mardiros (Pellerano 726); Filomena (Esteban Adrogué 1102); Plaza Esteban (Plaza Esteban Adrogué 31), The Mitre (Mitre 1171) y Mocca (Plaza Brown 303). También figuran Pepperino (Avenida San Martín 1300) y su sucursal de Burzaco (Presidente Perón 812) y Pizzas La Europea en Adrogué (Avenida San Martín 804 y Mármol (Mitre 1901). Otros que se adhirieron son Dalmasetto (Chiesa 708, Longchamps), Polaris (Alsina 1050, Burzaco), y Aldorado (avenida San Martín 3541, Rafael Calzada).
Además del incentivo económico para los locales, el programa se posiciona como un beneficio social que garantiza el acceso a salidas recreativas familiares a un costo previsible y bonificado. La implementación de la Ruta de las Pizzerías se suma a otras promociones vigentes en diversos rubros comerciales que la Comuna impulsa para mitigar el impacto de la inflación en la economía hogareña. Los interesados pueden acercarse directamente a los locales mencionados cada jueves para acceder a la promoción, recomendándose en algunos casos la consulta previa por disponibilidad de mesas debido a la alta demanda que generan estas iniciativas.
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