Llegó la Ruta de las Pizzerías a Almirante Brown

Desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad destacaron que esta acción forma parte de una estrategia integral para apuntalar el consumo en el actual contexto económico. Al fomentar la rotación de clientes en días de semana, el Municipio busca dar soporte a los comerciantes locales y sostener los puestos de trabajo del sector. "El objetivo es acompañar a los comerciantes y, al mismo tiempo, cuidar el bolsillo de nuestra gente con propuestas de calidad", señalaron desde la cartera productiva, subrayando la importancia de la articulación entre el Estado municipal y el sector privado.