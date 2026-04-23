Un total de 184 familias de Almirante Brown firmaron las escrituras de sus casas

Vecinos de nueve localidades del distrito alcanzaron la regularización dominial. El acto también incluyó la firma de títulos para instituciones comunitarias y predios universitarios.
En una jornada centrada en la regularización de la propiedad privada y social, 184 familias de Almirante Brown formalizaron la firma de sus escrituras traslativas de dominio. El acto, realizado en la Casa Municipal de la Cultura, contó con la presencia del diputado provincial Mariano Cascallares, el intendente interino Juan Fabiani, la jefa de Gabinete Paula Eichel y el presidente del Concejo Deliberante Nicolás Jawtuschenko.
La iniciativa forma parte del programa de escrituración social que el Gobierno local ejecuta en articulación con la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, facilitando el acceso gratuito a la seguridad jurídica para sectores que, en muchos casos, esperaron décadas por la documentación de sus hogares. La entrega benefició a residentes de Ministro Rivadavia, San Francisco Solano, Malvinas Argentinas, San Francisco de Asís, Rafael Calzada, Burzaco, José Mármol, San José y Claypole.
Según el detalle técnico de la Secretaría de Gobierno local, los documentos se tramitaron bajo tres modalidades legales distintas: Instituto de la Vivienda: 142 escrituras correspondientes a complejos habitacionales sociales; Ley 10.830 (Escrituración Social): 40 documentos para familias de escasos recursos; y Ley 24.320 (Prescripción Adquisitiva): 2 casos de regularización de dominio por posesión prolongada. Entre los barrios alcanzados destacan Altos del Castillo, Charcas, Salaberry, Antena, Betharram, Viplastic y el complejo Don Orione.
Además de los títulos familiares, el encuentro sirvió para consolidar el patrimonio de entidades clave para el desarrollo local. Se concretó la prescripción administrativa del Centro Comunitario de Jubilados y Pensionados Glew Viv", brindando estabilidad legal a este espacio de encuentro para adultos mayores. Asimismo, se avanzó en la regularización de la Parcela 13 perteneciente a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), un paso administrativo fundamental para el crecimiento del campus y la infraestructura educativa de la alta casa de estudios.
"Este paso es posible gracias al trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nos permite seguir acercando soluciones concretas y avanzar en la regularización dominial de las casas de nuestros vecinos", señaló el diputado provincial Mariano Cascallares durante la ceremonia, de la que también participaron delegados municipales de las zonas involucradas. Para el Municipio, la firma de estas escrituras representa no solo la culminación de un trámite administrativo, sino un acto de justicia social que permite a las familias Brownianas proyectar su futuro con la tranquilidad de contar con el título de propiedad de sus hogares, facilitando el acceso a créditos, herencias y la valorización de su patrimonio habitacional.
comentar