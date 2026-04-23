Un total de 184 familias de Almirante Brown firmaron las escrituras de sus casas

"Este paso es posible gracias al trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nos permite seguir acercando soluciones concretas y avanzar en la regularización dominial de las casas de nuestros vecinos", señaló el diputado provincial Mariano Cascallares durante la ceremonia, de la que también participaron delegados municipales de las zonas involucradas. Para el Municipio, la firma de estas escrituras representa no solo la culminación de un trámite administrativo, sino un acto de justicia social que permite a las familias Brownianas proyectar su futuro con la tranquilidad de contar con el título de propiedad de sus hogares, facilitando el acceso a créditos, herencias y la valorización de su patrimonio habitacional.