Comisarios se infiltraron para desbaratar un clan familiar dedicado al narcomenudeo

En un procedimiento de alta precisión, jefes policiales se hicieron pasar por compradores para certificar las transacciones ilegales. El operativo culminó con múltiples detenciones, el secuestro de estupefacientes y el desmantelamiento de un búnker de venta de drogas.
En una acción coordinada que combinó tareas de inteligencia previa y tácticas de infiltración, la Policía de la provincia de Buenos Aires logró desarticular una red de venta de estupefacientes que operaba bajo la modalidad de clan familiar en la localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.
La investigación, que se extendió durante varias semanas, culminó tras la ejecución de una orden de allanamiento dictada por la justicia especializada en la lucha contra el narcotráfico. El punto de inflexión de la causa se produjo mediante un operativo encubierto de alta peligrosidad. Ante la sospecha de que el domicilio funcionaba como un búnker con estrictas medidas de seguridad, las autoridades dispusieron que los propios comisarios a cargo de la investigación se infiltraran en el territorio.
Los efectivos simularon ser potenciales compradores de sustancias prohibidas. Bajo este rol, lograron ganar la confianza de los sospechosos y realizar una compra controlada que sirvió como prueba fundamental. Una vez que el intercambio de dinero por droga fue certificado en tiempo real por los agentes encubiertos, se dio la señal para el ingreso táctico de las fuerzas de apoyo. Con la evidencia recolectada mediante la infiltración, el personal policial procedió a irrumpir en la vivienda. Como resultado del procedimiento, se logró la detención de los principales integrantes del grupo, señalados como un clan familiar que controlaba el narcomenudeo en el barrio.
En el lugar se incautaron numerosas dosis de cocaína y marihuana fraccionadas para su comercialización directa; balanzas de precisión, elementos de corte y una importante suma de dinero en efectivo en billetes de baja denominación, producto de las ventas del día; y armas de fuego y municiones que eran utilizadas para custodiar el punto de venta y amedrentar a los vecinos del sector. Fuentes policiales indicaron que el desmantelamiento de este punto de venta representa un alivio para la zona, dado que el flujo constante de compradores generaba un clima de inseguridad permanente en las inmediaciones.
Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) temática de Estupefacientes del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Se les imputan cargos por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Drogas) con fines de comercialización, agravada por la participación de varias personas en forma organizada. El búnker, tras ser peritado por la Policía Científica, fue clausurado y las autoridades evalúan su posible demolición en los próximos días para evitar que la estructura vuelva a ser utilizada por otros eslabones de la cadena delictiva.
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