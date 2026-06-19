Secuestraron casi un kilo de cocaína en San Vicente

También 1.600 dólares en efectivo y vehículos por pedido de secuestro por robo o por documentación irregular.
El secuestro de 850 gramos de cocaína, 1.600 dólares en efectivo y vehículos por distintos motivos fue el resultado de un control realizado en la Ruta Provincial 6 en San Vicente. Participaron efectivos policiales, personal de Tránsito Municipal, como así también peritos de plantas verificadoras y guías con canes especializados en la detección de sustancias ilícitas, quienes se apostaron de forma simultánea en diversos corredores y accesos estratégicos del distrito.
El resultado más significativo en materia de infracción a la Ley de Drogas se concretó gracias al accionar de los perros adiestrados de la fuerza. En uno de los retenes, detectaron un cargamento oculto que consistía en aproximadamente 850 gramos de clorhidrato de cocaína, fraccionada en múltiples envoltorios plásticos para su presunta distribución al menudeo. Asimismo, el personal labró las actas por el secuestro preventivo de 1.600 dólares en efectivo. La suma monetaria quedó incautada por su presunta vinculación directa con la actividad ilegal investigada en el puesto de control.
En el marco del operativo también se logró la detección de varios vehículos con pedidos de secuestro activo por distintos delitos. Entre ellos, un Chevrolet Cruze con pedido por robo solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de La Matanza; una motocicleta Bajaj con pedido por robo agravado requerido por la Comisaría Merlo Primera; y una Honda Wave con pedido de secuestro por robo solicitado por la UFI 1 de Presidente Perón.
Asimismo, fueron retenidos un Volkswagen Scirocco con numeración de chasis suprimida y una motocicleta Rouser con cuadro y motor adulterados. También se labraron infracciones y se procedió al secuestro por irregularidades en la documentación y condiciones de circulación de dos Peugeot 208, un Volkswagen Passat, un Mercedes Benz C200, un tráiler y un Chevrolet Classic.
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