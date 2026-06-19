Secuestraron casi un kilo de cocaína en San Vicente

El resultado más significativo en materia de infracción a la Ley de Drogas se concretó gracias al accionar de los perros adiestrados de la fuerza. En uno de los retenes, detectaron un cargamento oculto que consistía en aproximadamente 850 gramos de clorhidrato de cocaína, fraccionada en múltiples envoltorios plásticos para su presunta distribución al menudeo. Asimismo, el personal labró las actas por el secuestro preventivo de 1.600 dólares en efectivo. La suma monetaria quedó incautada por su presunta vinculación directa con la actividad ilegal investigada en el puesto de control.