Emotiva promesa de lealtad a la Bandera de alumnos de Almirante Brown

Durante el acto, los chicos expresaron su compromiso con los valores que representa el Pabellón Nacional, en el marco de una celebración que contó con la participación de familias, docentes, autoridades y vecinos de distintas localidades. "Es una enorme alegría compartir esta jornada tan especial junto a miles de estudiantes que realizaron su promesa a la Bandera, reafirmando los valores de solidaridad, compromiso y amor por nuestra Patria que nos legó Manuel Belgrano", destacó el diputado provincial Mariano Cascallares.