Emotiva promesa de lealtad a la Bandera de alumnos de Almirante Brown

El diputado provincial Mariano Cascallares destacó que los estudiantes reafirmaron "los valores de solidaridad, compromiso y amor por nuestra Patria que nos legó Manuel Belgrano"
En el partido de Almirante Brown se rindió homenaje al General Manuel Belgrano con motivo del Día de la Bandera cuyo momento más emotivo fue la promesa de lealtad a la Bandera realizada por más de 2.500 alumnos de 4° año de 41 establecimientos educativos. La ceremonia se desarrolló en la plaza Manuel Belgrano de Burzaco, donde se encuentra emplazado el Primer Monumento Histórico Nacional a la Bandera en pie, y reunió a alumnos de 33 escuelas primarias públicas, cinco instituciones privadas y tres escuelas especiales.
Durante el acto, los chicos expresaron su compromiso con los valores que representa el Pabellón Nacional, en el marco de una celebración que contó con la participación de familias, docentes, autoridades y vecinos de distintas localidades. "Es una enorme alegría compartir esta jornada tan especial junto a miles de estudiantes que realizaron su promesa a la Bandera, reafirmando los valores de solidaridad, compromiso y amor por nuestra Patria que nos legó Manuel Belgrano", destacó el diputado provincial Mariano Cascallares.
Asistieron el intendente interino Juan Fabiani, la Jefa de Gabinete de Almirante Brown, Paula Eichel, y el titular del Concejo Deliberante, Nicola Jawtuschenko. La conmemoración continuó con una nueva edición de Brown a Cielo Abierto Burzaco Vibra, que incluyó shows en vivo, danzas folklóricas, paseo de compras, propuestas gastronómicas y stands informativos y de salud para toda la comunidad. Se presentaron distintos artistas, escuelas de danzas y agrupaciones culturales locales, mientras que distintas organizaciones participaron con espacios de concientización y asesoramiento vinculados a la salud y la inclusión.
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