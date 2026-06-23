Incorporaron equipos para la recolección de basura en Almirante Brown

Diez camiones, una barredora aspiradora y una cargadora frontal. El diputado provincial Cascallares indicó que "la incorporación permanente de vehículos y equipamiento nos permite seguir mejorando los servicios que llegan a cada barrio".
Con el propósito de fortalecer los esquemas de limpieza urbana y mejorar los indicadores de calidad ambiental, el Municipio de Almirante Brown concretó la incorporación de una nueva flota de camiones y maquinaria pesada cero kilómetro. Las unidades operativas civiles se destinarán de manera inmediata a reforzar el mantenimiento público, la recolección domiciliaria y la asistencia logística general en las diversas localidades del partido. El acto se desarrolló en Granja Educativa Municipal, avenida Juan B. Justo 1000. Fue encabezada por el intendente interino, Juan Fabiani, la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, y el diputado provincial Mariano Cascallares, junto a directivos de Hesurmet, la concesionaria del servicio de recolección de residuos. La ampliación pasó por la adquisición de diez camiones Iveco.
Detallaron que seis son camiones Iveco 170 4x2 automáticos con cajas compactadoras de residuos de 17 metros cúbicos; dos unidades de las mismas características equipadas con cajas compactadoras de 21 metros cúbicos y un camión Iveco Tector con minicompactadora de 10 metros cúbicos. Además, una barredora aspiradora Econovo Ecobaos 600 montada sobre camión Iveco, un camión con caja volcadora de 16 metros cúbicos y un cargadora frontal Lonking con balde de dos metros cúbicos de capacidad.
Durante la supervisión, Cascallares señaló que "la incorporación permanente de vehículos y equipamiento nos permite seguir mejorando los servicios que llegan a cada barrio de Almirante Brown, optimizando las tareas de limpieza, mantenimiento y asistencia para brindar respuestas más eficientes a nuestros vecinos".
Desde la administración municipal indicaron que las nuevas herramientas logísticas incrementarán sustancialmente el alcance y la frecuencia de los recorridos de recolección, el desmalezamiento y el cuidado de las áreas verdes comunes en todo el territorio. De la ceremonia de presentación técnica también participó el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone; la subsecretaria a cargo de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; y el director general de Control Técnico de Servicios, Diego Mari.
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