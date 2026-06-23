Incorporaron equipos para la recolección de basura en Almirante Brown

Con el propósito de fortalecer los esquemas de limpieza urbana y mejorar los indicadores de calidad ambiental, el Municipio de Almirante Brown concretó la incorporación de una nueva flota de camiones y maquinaria pesada cero kilómetro. Las unidades operativas civiles se destinarán de manera inmediata a reforzar el mantenimiento público, la recolección domiciliaria y la asistencia logística general en las diversas localidades del partido. El acto se desarrolló en Granja Educativa Municipal, avenida Juan B. Justo 1000. Fue encabezada por el intendente interino, Juan Fabiani, la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, y el diputado provincial Mariano Cascallares, junto a directivos de Hesurmet, la concesionaria del servicio de recolección de residuos. La ampliación pasó por la adquisición de diez camiones Iveco.