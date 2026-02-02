Alerta por la vulnerabilidad de la Laguna de Rocha y urgencia de un Plan de Manejo

Los humedales son definidos como zonas de tierra temporal o permanentemente inundadas que poseen un gran valor biológico. El agua es el elemento central que define su flora, fauna y sus relaciones ecosistémicas, actuando como "esponjas naturales" que regulan inundaciones y funcionan como reservorios de biodiversidad frente al cambio climático.

A pesar de su importancia vital, estos ecosistemas enfrentan una amenaza creciente por el avance de los rellenos destinados al negocio inmobiliario y los intereses privados. Desde los colectivos ambientales se señala una "complicidad política" en distintos niveles del Estado que permite el avance sobre bosques nativos y humedales a niveles acelerados.

En ese contexto, se mantiene firme el reclamo por una Ley de Humedales a nivel nacional y provincial. Los activistas sostienen que la educación ambiental es una herramienta poderosa y una necesidad urgente para comprender la crisis climática, manifestada en fenómenos extremos como inundaciones y sequías.

La situación en el partido de Esteban Echeverría es particularmente crítica. Recientemente, lo que debía ser una jornada de concientización por el Día Mundial de la Educación Ambiental, que se conmemora cada 26 de enero, se transformó en una emergencia cuando varios focos de incendio afectaron sectores estratégicos de la Reserva Natural Laguna de Rocha, específicamente en la zona de 9 de Abril y Monte Grande.

El siniestro fue combatido por Bomberos Voluntarios y vecinos, lo que reavivó el malestar por la vulnerabilidad del predio. El Colectivo Ecológico Unidos por la Laguna de Rocha dirigió un reclamo directo exigiendo la implementación inmediata de un Plan de Manejo para la reserva. En ese sentido, remarcan que la ausencia de este instrumento legal y operativo es lo que permite que continúen las degradaciones y el abandono del territorio.

Bajo la premisa de que "cuidar la laguna es educar", las organizaciones invitan a los vecinos a conocer la reserva y comprender la importancia de su preservación. El punto de encuentro es Oliver y Vernet (Las Manitos), Monte Grande. En colectivos, se puede llegar en las líneas 501 (ramal Restelli) y 164 (ramal Zaizar) desde la estación Monte Grande. Se recomienda llevar gorro, ropa cómoda y algo para compartir con el mate. Contactos: 11-3453-8832 / 11-3460-1060.

La comunidad espera una respuesta de las autoridades que no solo remedie los daños del fuego, sino que dote a la Laguna de Rocha del marco legal necesario para su preservación definitiva, convencidos de que cada acción suma en la defensa del futuro común.