Organización social presentó siete proyectos en Lomas de Zamora

La UTEP propone establecer cupos y prioridades en las contrataciones y licitaciones del Estado municipal para la adquisición de insumos y servicios provistos por cooperativas locales; la creación de líneas de asistencia técnica, exenciones operativas o financiamiento menor para talleres y emprendimientos asociativos; regularizar de forma dominial y organizativa los espacios de comercialización popular en los barrios, garantizando condiciones de seguridad e higiene; complementar las normativas de urbanización de barrios populares y asentamientos del distrito; herramientas presupuestarias y de articulación para el abordaje territorial de los consumos problemáticos en sectores vulnerables; reconocer la labor de los comedores, merenderos y centros de cuidado; y promotoras con arresto domiciliario, para la inclusión laboral y reinserción social de mujeres que cumplen medidas de morigeración de la pena privativa de la libertad y actúan como sostén de hogar.