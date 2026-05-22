Organización social presentó siete proyectos en Lomas de Zamora

Proponen, entre otras cosas, regularizar las ferias informales en los barrios, reconocer la labor de los comedores, y priorizar a las cooperativas en las compras del Municipio. Serán enviados al Concejo Deliberante para su tratamiento.
La delegación Lomas de Zamora de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) presentó en el Municipio siete proyectos de ordenanza. El objetivo de las iniciativas es dotar de un marco regulatorio, protección institucional y fomento productivo a las distintas ramas laborales informales y asociativas que operan en el distrito. En un encuentro en el Palacio Municipal, estuvieron el intendente Federico Otermín y el dirigente Alvaro Llambi, que hasta agosto fue funcionario provincial. Las iniciativas serán evaluadas por el Ejecutivo para su posterior envío al Concejo Deliberante para su tratamiento.
La UTEP propone establecer cupos y prioridades en las contrataciones y licitaciones del Estado municipal para la adquisición de insumos y servicios provistos por cooperativas locales; la creación de líneas de asistencia técnica, exenciones operativas o financiamiento menor para talleres y emprendimientos asociativos; regularizar de forma dominial y organizativa los espacios de comercialización popular en los barrios, garantizando condiciones de seguridad e higiene; complementar las normativas de urbanización de barrios populares y asentamientos del distrito; herramientas presupuestarias y de articulación para el abordaje territorial de los consumos problemáticos en sectores vulnerables; reconocer la labor de los comedores, merenderos y centros de cuidado; y promotoras con arresto domiciliario, para la inclusión laboral y reinserción social de mujeres que cumplen medidas de morigeración de la pena privativa de la libertad y actúan como sostén de hogar.
Tras recibir los expedientes, Otermín señaló: "Nos reunimos con representantes de la UTEP, uno de los sectores más golpeados por las políticas del Gobierno nacional. Miles de vecinos y vecinas de Lomas se esfuerzan todos los días por ganarse la vida dentro de la economía popular y desde el Gobierno de la Comunidad buscamos generar condiciones para poner en valor el sacrificio de cada familia". Y se comprometió a analizar la viabilidad técnica y presupuestaria de las propuestas para enviar al Concejo Deliberante y así "poder impulsar a este segmento de nuestro entramado social y productivo en comunidad", concluyó
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