Nuevo Centro de Formación de Oficios en Rafael Calzada

El espacio funcionará a partir de un acuerdo entre el Municipio de Almirante Brown y la Cooperativa de Trabajo Independencia Limitada. Las capacitaciones laborales contarán con el aval de la Universidad Nacional Guillermo Brown.
Con el propósito de ampliar las políticas de capacitación socio-laboral y potenciar el desarrollo productivo en la región, se llevó a cabo la inauguración de un nuevo Centro de Formación en Oficios en Rafael Calzada. El proyecto surge a partir de un esquema de articulación estratégica entre el Municipio de Almirante Brown, el sector cooperativo y el ámbito universitario local. El acto oficial estuvo encabezado por el intendente interino Juan Fabiani, la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, y el diputado provincial Mariano Cascallares. Las autoridades compartieron la jornada de apertura junto a Salvador Serfaty, presidente de la Cooperativa de Trabajo Independencia Limitada (INDECOOP), organización encargada de impulsar y gestionar el nuevo establecimiento educativo.
El centro funcionará en Avenida Presidente Perón 4188, en un inmueble cedido a la entidad a través de un contrato de comodato con la administración municipal. En esas instalaciones, donde actualmente funciona el pañol de herramientas de la cooperativa, se unificarán las aulas de capacitación teórica y práctica, y próximamente se completará la mudanza de las oficinas administrativas de la organización. Una de las particularidades técnicas de la iniciativa es el respaldo institucional de sus trayectos formativos: todos los cursos de oficios dictados en el lugar contarán con la certificación y el aval académico de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), lo que otorgará un valor agregado formal a los currículums de los egresados para facilitar su inserción en el mercado laboral formal.
Desde la Subsecretaría de Empleo municipal anticiparon que el diseño curricular se implementará de manera progresiva. Durante la primera etapa del ciclo lectivo, las aulas se concentrarán en electricidad básica (domiciliaria e industrial inicial) y plomería básica y mantenimiento de redes sanitarias. Las vacantes estarán destinadas tanto a los propios asociados y trabajadores de la cooperativa que requieran una actualización de saberes, como así también a todos los vecinos del partido de Almirante Brown que busquen adquirir herramientas técnicas independientes.
La puesta en marcha del centro consolida la relación operativa que el Municipio mantiene con INDECOOP. La cooperativa ha estado a cargo de la ejecución de diversas obras de infraestructura de pequeña y mediana escala en los barrios del distrito, entre las que destacan la realización de conexiones intradomiciliarias de cloacas, la construcción de senderos peatonales del barrio Los Altos, la puesta en valor de la Plaza Che Guevara, el mantenimiento de las estaciones de reciclado urbano y tareas de refacción edilicia en escuelas públicas de la comuna. De la inauguración y corte de cintas participó también la subsecretaria de Empleo, Antonella Nápoli, quien coordinará el nexo entre la demanda de las empresas del parque industrial local y los perfiles de los nuevos egresados del centro de oficios.
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