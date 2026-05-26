Nuevo Centro de Formación de Oficios en Rafael Calzada

La puesta en marcha del centro consolida la relación operativa que el Municipio mantiene con INDECOOP. La cooperativa ha estado a cargo de la ejecución de diversas obras de infraestructura de pequeña y mediana escala en los barrios del distrito, entre las que destacan la realización de conexiones intradomiciliarias de cloacas, la construcción de senderos peatonales del barrio Los Altos, la puesta en valor de la Plaza Che Guevara, el mantenimiento de las estaciones de reciclado urbano y tareas de refacción edilicia en escuelas públicas de la comuna. De la inauguración y corte de cintas participó también la subsecretaria de Empleo, Antonella Nápoli, quien coordinará el nexo entre la demanda de las empresas del parque industrial local y los perfiles de los nuevos egresados del centro de oficios.