Aumento salarial del 10 por ciento para municipales de Ezeiza

El intendente Granados señaló que fue "gracias a una administración ordenada y con mucha responsabilidad en el manejo de los fondos públicos".
La Municipalidad de Ezeiza dispuso un incremento salarial del 10 por ciento para los haberes básicos de los trabajadores de la comuna. La medida quedó ratificada tras un encuentro entre el Ejecutivo y la representación gremial, y su posterior tratamiento legislativo. El anuncio fue realizado por el intendente Gastón Granados luego de mantener una reunión con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Ezeiza (STME), Walter Alvarez.
Desde el Ejecutivo municipal pusieron especial énfasis en el esfuerzo financiero que representa la implementación de esta mejora salarial en un escenario de restricción de recursos. "En un contexto económico duro para todos, gracias a una administración ordenada y con mucha responsabilidad en el manejo de los fondos públicos, decidimos brindar un aumento salarial para los trabajadores municipales", manifestó el intendente Granados. Añadió que "de esta forma seguimos garantizando el orden fiscal, brindando servicios y reconociendo el esfuerzo de la familia municipal".
Tras la firma del acuerdo con el STME, el expediente fue tratado en el Concejo Deliberante. Durante la sesión ordinaria, fue aprobado por la mayoría, con la oposición de La Libertad Avanza (LLA). Por otra parte, se aprobó un proyecto de resolución en reconocimiento al 11° aniversario del movimiento "Ni Una Menos". Asimismo, se oficializó la expulsión del concejal José Luis Michelena del bloque de LLA, quien creó la bancada unipersonal Ezeiza Unidos.
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