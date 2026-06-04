Aumento salarial del 10 por ciento para municipales de Ezeiza

Desde el Ejecutivo municipal pusieron especial énfasis en el esfuerzo financiero que representa la implementación de esta mejora salarial en un escenario de restricción de recursos. "En un contexto económico duro para todos, gracias a una administración ordenada y con mucha responsabilidad en el manejo de los fondos públicos, decidimos brindar un aumento salarial para los trabajadores municipales", manifestó el intendente Granados. Añadió que "de esta forma seguimos garantizando el orden fiscal, brindando servicios y reconociendo el esfuerzo de la familia municipal".