Celebraron los 40 años de la Unidad Académica Villa Urbana

Durante la ceremonia se entregaron distinciones y se rindió homenaje a las figuras clave del cuerpo fundacional, entre quienes se recordó de forma especial a Francisco Zimei y a Rosa Luna por su labor pionera en la gestión y defensa del espacio. Del acto participó Marcela Zimei, hija de don Francisco y actual directora del Instituto Superior de Formación Docente, quien compartió el estrado junto a las autoridades municipales y los equipos técnicos. Otermín expresó que "fue una emoción enorme compartir el acto junto a Marcela Zimei y todo el equipo de docentes, estudiantes y familias. Gracias de corazón a los pioneros, a Francisco, a Rosa Luna y a cada uno de los que tuvo que ver con esta historia maravillosa de lucha y organización".