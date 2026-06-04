Celebraron los 40 años de la Unidad Académica Villa Urbana

El intendente Otermín aseguró que la localidad "sigue soñando, ahora con la ampliación y construcción de un nuevo edificio, y para eso necesitamos un gobierno nacional que invierta en educación, que deje de mirar al FMI".
En la Unidad Académica Villa Urbana celebraron los 40 años de de la entidad con un acto con inspectores, directivos, docentes, estudiantes, familias y vecinos fundadores. El encuentro funcionó como un espacio de recuperación histórica para recordar los inicios del proyecto educativo que, nacido del esfuerzo vecinal, se consolidó como uno de los pilares de la enseñanza pública y gratuita en la zona sur del Conurbano.
La jornada contó con el acompañamiento del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, quien afirmó que que "Villa Urbana sigue soñando, ahora con la ampliación y construcción de un nuevo edificio, y para eso necesitamos un gobierno nacional que invierta en educación, que deje de mirar al Fondo Monetario Internacional (FMI) y que vea la deuda que tiene con esta comunidad, con Lomas, con el Conurbano y con todo el país".
El inicio de la Unidad Académica se remontan a 1986, cuando un grupo de maestros, familias y referentes barriales de Villa Fiorito impulsó un proyecto pedagógico adaptado a las necesidades de un contexto social en crecimiento. Aquella búsqueda inicial por garantizar vacantes e infraestructura para los niños del barrio se transformó, con el paso de los años, en un polo educativo integral que hoy cubre todos los trayectos de la escolaridad obligatoria y superior.
Actualmente, el polo educativo está integrado por el Jardín de Infantes 934, la Escuela Primaria 90, la Escuela Secundaria 22 y el Instituto Superior de Formación Docente Profesor Francisco J. Zimei. El esquema permite que los estudiantes de la zona puedan iniciar su recorrido escolar desde la primera infancia y completarlo en el mismo predio hasta obtener una titulación profesional en la docencia.
Durante la ceremonia se entregaron distinciones y se rindió homenaje a las figuras clave del cuerpo fundacional, entre quienes se recordó de forma especial a Francisco Zimei y a Rosa Luna por su labor pionera en la gestión y defensa del espacio. Del acto participó Marcela Zimei, hija de don Francisco y actual directora del Instituto Superior de Formación Docente, quien compartió el estrado junto a las autoridades municipales y los equipos técnicos. Otermín expresó que "fue una emoción enorme compartir el acto junto a Marcela Zimei y todo el equipo de docentes, estudiantes y familias. Gracias de corazón a los pioneros, a Francisco, a Rosa Luna y a cada uno de los que tuvo que ver con esta historia maravillosa de lucha y organización".
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