Presentaron videojuego educativo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Según explicaron los desarrolladores del proyecto, el videojuego está diseñado con una lógica particular: el usuario no ingresa para ganar, sino para aprender a identificar las trampas y los algoritmos que usan los casinos digitales para retener a los apostadores. De esa manera, se busca desmitificar la ilusión de ganancia y poner en evidencia los riesgos económicos y de salud mental asociados. La iniciativa propone un abordaje alejado de miradas moralizantes, apostando en su lugar por el desarrollo del pensamiento crítico y la promoción de hábitos digitales saludables. El recurso lúdico funciona como un disparador pedagógico para abrir canales de conversación sobre el uso de tecnologías, el manejo de billeteras virtuales, la protección de datos personales y la gestión de las emociones en entornos virtuales.