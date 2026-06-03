Presentaron videojuego educativo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora

CAPUT: La Ruleta Tramposa fue diseñado por Casa Pueblo junto al Laboratorio de Desarrollo Sostenible de la alta casa de estudios.
En la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) se presentó CAPUT: La Ruleta Tramposa, un videojuego educativo desarrollado íntegramente en el distrito, que busca desarticular los mecanismos de captación de los casinos virtuales y promover hábitos saludables entre los jóvenes. Impulsado por la organización Casa Pueblo, contó con el acompañamiento técnico e institucional del Laboratorio de Desarrollo Sostenible (LabDes) de la UNLZ, desde donde respaldaron el proyecto como parte de sus líneas de acción orientadas a la educación, la innovación social y la construcción de ciudadanía.
La actividad reunió a estudiantes, docentes, familias y miembros de la comunidad en un entorno que combinó la experimentación interactiva con el debate. A diferencia de las campañas de concientización tradicionales, CAPUT adopta los mismos lenguajes y consumos culturales de las nuevas generaciones para desmontar la problemática desde adentro. El software utiliza la interfaz de los videojuegos para visibilizar los mecanismos de manipulación, las estrategias de hiperestimulación y los sistemas de recompensa inmediata que las plataformas de juego de azar virtuales emplean para captar al público juvenil.
Según explicaron los desarrolladores del proyecto, el videojuego está diseñado con una lógica particular: el usuario no ingresa para ganar, sino para aprender a identificar las trampas y los algoritmos que usan los casinos digitales para retener a los apostadores. De esa manera, se busca desmitificar la ilusión de ganancia y poner en evidencia los riesgos económicos y de salud mental asociados. La iniciativa propone un abordaje alejado de miradas moralizantes, apostando en su lugar por el desarrollo del pensamiento crítico y la promoción de hábitos digitales saludables. El recurso lúdico funciona como un disparador pedagógico para abrir canales de conversación sobre el uso de tecnologías, el manejo de billeteras virtuales, la protección de datos personales y la gestión de las emociones en entornos virtuales.
La presentación del proyecto también sirvió para debatir sobre la creciente naturalización de las apuestas online en ámbitos cotidianos de la juventud, tales como escuelas, colegios y clubes de barrio. Allí, también se analizó el impacto de la proliferación de contenidos promocionales de casinos virtuales difundidos por creadores de contenido, streamers e ídolos deportivos, así como la urgente necesidad de robustecer los marcos regulatorios vigentes para proteger a los menores de edad ante estos estímulos.
La propuesta fue declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora. Desde Casa Pueblo señalaron que el desarrollo de CAPUT demuestra que la innovación social y tecnológica no es un patrimonio exclusivo de las grandes corporaciones, sino una herramienta soberana que puede gestionarse desde los propios territorios para dar respuesta a las problemáticas que preocupan a las familias y a las organizaciones sociales de la región.
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