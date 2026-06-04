Once opticas ofrecen descuento del 30 por ciento para adultos mayores de Almirante Brown

En la compra de cristales y marcos de anteojos seleccionados. Están ubicadas en siete localidades.
El Municipio de Almirante Brown formalizó un acuerdo de precios con ópticas para que los adultos mayores que residen en el distrito accedan a una bonificación del 30 por ciento en la compra de cristales y marcos seleccionados.
Los comercios adheridos son: en Adrogué, Optica JF Express (Seguí 602), Solana Centro Optico (Mitre 1032), Optica Adrogué (Plaza Brown 213), Optica Di Camillo (Avenida Hipólito Yrigoyen 13500), y Optica Plaza (Bynnon y Diagonal Toll 1803). En Burzaco, Optica y Ortopedia González (República Argentina 2828). En Claypole, Centro Optico Claypole (José Ignacio Rucci 1249). En Don Orione, Optica Evolución (Humahuaca 517). En Malvinas Argentinas, Optica Génesis (Juan Larrea 2191). En Rafael Calzada, Centro Optico Illodo (Illia 3110). Y en San Francisco Solano: Optica JF Express (Lirio 759).
El diputado provincial Mariano Cascallares afirmó que "en Almirante Brown seguimos trabajando para generar más herramientas que contribuyan al bienestar de nuestros adultos mayores, promoviendo beneficios concretos que les permitan acceder a productos y servicios esenciales para su calidad de vida".
Desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad informaron que el registro de adhesión permanece abierto de forma permanente para todas aquellas ópticas del partido que deseen sumarse de manera solidaria a la red de beneficios. Los comerciantes interesados en conocer las condiciones del convenio, los detalles operativos y los requisitos de incorporación pueden realizar sus consultas técnicas comunicándose de manera directa a la línea telefónica municipal 11-6000-29359.
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