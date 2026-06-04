Once opticas ofrecen descuento del 30 por ciento para adultos mayores de Almirante Brown

Desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad informaron que el registro de adhesión permanece abierto de forma permanente para todas aquellas ópticas del partido que deseen sumarse de manera solidaria a la red de beneficios. Los comerciantes interesados en conocer las condiciones del convenio, los detalles operativos y los requisitos de incorporación pueden realizar sus consultas técnicas comunicándose de manera directa a la línea telefónica municipal 11-6000-29359.