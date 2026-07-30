Autoridades de los municipios de la cuenca del arroyo San Francisco-Las Piedras coordinaron acciones

Durante el encuentro, los especialistas expusieron las proyecciones climatológicas previstas para los próximos meses en el Area Metropolitana de Buenos Aires, en el marco del fenómeno de El Niño, con el objetivo de ajustar la planificación preventiva de los organismos de respuesta rápida. Las prioridades están enfocadas en la gestión ambiental y el mantenimiento de los cursos de agua. Se acordó el mantenimiento sistemático y la limpieza de la infraestructura hídrica, el fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos urbanos para evitar obstrucciones en los cauces, el monitoreo de los arroyos y la actualización y unificación de los protocolos de contingencia ante eventos hidrometeorológicos severos.