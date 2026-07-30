Autoridades de los municipios de la cuenca del arroyo San Francisco-Las Piedras coordinaron acciones

En una reunión realizada en Almirante Brown acordaron la limpieza de los cursos de agua, su monitoreo y el fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos.
Representantes de las comunas que integran la cuenca hídrica del arroyo San Francisco-Las Piedras se reunieron en Almirante Brown para unificar criterios, evaluar escenarios meteorológicos y coordinar medidas de mitigación de anegamientos en la región. El encuentro en la Agencia de Seguridad Vial de Burzaco fue encabezado por el diputado bonaerense Mariano Cascallares, acompañado por el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson; y el jefe comunal interino local, Juan Fabiani. Asimismo, intervinieron equipos técnicos y autoridades de los municipios de Avellaneda y Lanús, representantes del Comité de Cuenca, la Autoridad del Agua (ADA) y funcionarios de los ministerios bonaerenses de Infraestructura y Servicios Públicos, Ambiente y Seguridad.
Durante el encuentro, los especialistas expusieron las proyecciones climatológicas previstas para los próximos meses en el Area Metropolitana de Buenos Aires, en el marco del fenómeno de El Niño, con el objetivo de ajustar la planificación preventiva de los organismos de respuesta rápida. Las prioridades están enfocadas en la gestión ambiental y el mantenimiento de los cursos de agua. Se acordó el mantenimiento sistemático y la limpieza de la infraestructura hídrica, el fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos urbanos para evitar obstrucciones en los cauces, el monitoreo de los arroyos y la actualización y unificación de los protocolos de contingencia ante eventos hidrometeorológicos severos.
Por otra parte, los municipios respaldaron de manera conjunta las gestiones que lleva adelante la Provincia ante organismos de crédito para el financiamiento de obras de ingeniería hídrica de mayor envergadura, orientadas a brindar una solución estructural a las inundaciones en la cuenca. Las autoridades resolvieron dar continuidad a ese espacio de trabajo y fijaron una nueva reunión de seguimiento que se concretará en dos meses.